Miami, la 'Casa Blanca' para los peñistas del Real Madrid en el Mundial de Clubes: "Es una forma de unirse con alguien que comparte tu misma pasión"

Miami está siendo el hogar del Real Madrid desde el comienzo del Mundial de Clubes. Los blancos se alojan en el Hotel Four Seasons de Palm Beach para guardar descanso, mientras que ponen la puesta a punto en The Gardens North County District Park, una lujosa zona residencial que han convertido en 'su' Valdebebas particular. Durante su estancia en Florida, el equipo contará con el apoyo, entre otros, de Virginia Escudero, directiva, socia fundadora y encargada del área social de la Peña Madridista Miami Blanco, cuya sede se encuentra en el 305 Sportsbar (919 Brickell Ave). Esta es una de las 26 que el club blanco tiene repartidas en territorio estadounidense. También es una de las tres que forman parte de la ciudad de Miami, lugar en el que el Real Madrid disputa en tan solo unas horas el primer encuentro de la fase de grupos del Mundial de Clubes ante Al Hilal (21:00 horas). Los blancos podrían regresar a Miami para afrontar el partido de octavos de final, siempre y cuando el equipo dirigido por Xabi Alonso finalice en la primera posición del Grupo H.

"Faltaba al instituto para ir a la ciudad deportiva y ver al equipo entrenar"

Virginia Escudero conversa con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en las horas previas al primer encuentro de los madridistas con la "ilusión" y "convencimiento" de conseguir un nuevo título para las vitrinas del Santiago Bernabéu, que, pese a situarse a más de 7.000 kilómetros de distancia y separados por una diferencia horaria de seis horas, la madrileña siente muy cerca desde Miami. "Yo he nacido en una casa muy madridista. Cuando era pequeña, mis padres me apuntaron a los Boyscouts de Moratalaz, donde coincidí con muchos chicos que solo hablaban de fútbol. Pensaba: si yo quiero hablar con esta gente voy a tener que ver fútbol, porque no hablan de otra cosa. Y ahí descubrí a Fernando Redondo, que me encantaba. Desde entonces, siento pasión por el Real Madrid", cuenta la madrileña. Y confiesa: "Faltaba al instituto para ir a la ciudad deportiva y ver al equipo entrenar porque no podía pagar una entrada en el Bernabéu".

Escudero llegó a Miami hace más de dos décadas. La distancia y la ausencia de medios para seguir la actualidad rebajaron en cierta medida su 'fiebre' por el conjunto blanco, pero la llegada de las nuevas tecnologías, la inmediatez y la globalización le permitieron retomar su pasión, llenando, de nuevo, ese "corazoncito blanco". Ya en este punto, y junto a grupo de amigos que se reunía para ver los partidos del equipo, se tomó la iniciativa de crear la Peña Madridista Miami Blanco. "Estando en el país de las oportunidades, decidimos montar nuestra propia peña", cuenta Escudero. "Éramos un grupo que tenía una idea similar de lo que significa el Madrid y lo que buscamos que sea el Madrid en Estados Unidos. Todos funcionamos con la misma intensidad y remamos en la misma dirección", añade.

Actualmente, se encarga del área social de la peña. "Yo soy enfermera, estoy acostumbrada a ver la realidad de la sociedad en el hospital. Pensé que en la parte de beneficencia y obras comunitarias es donde me iba a sentir bien cómoda", confiesa. Desde Miami Blanco buscan crecer por medio de estas iniciativas, entre las que se encuentra una futura visita a la peña por parte de niños que se encuentran en el hospital.

Durante su estancia en Estados Unidos se ha encontrado con dos grandes dificultades para captar adeptos al Madrid. Por un lado, la diferencia horaria, algo que ya considera como "natural". Por otro lado, el Barça liderado por Leo Messi, que "despertaba pasiones por el fútbol tan vistoso que hacían". Precisamente, los enfrentamientos ante el Barça son los que más gente congregan en su local. "Decimos a nuestros socios que lleguen con antelación para poder sentarse. Algunos llegan incluso dos horas antes, hay días que no cabemos", dice una de las fundadoras de la peña.

Fumata blanca para despedir a Carlo Ancelotti

Esta pasión desmedida por el Real Madrid también se palpa entre los lugareños. No solo los españoles que habitan la ciudad, sino también gente de otras culturas. "Viene a ver los partidos un chico, que es amigo de nuestro presidente Alberto Peinado. En todos los partidos importantes acude con una trompeta y toca el himno de 'La Décima' o el tradicional del club". Cosas como esta, "te ayudan a acercarte y sentir conexión con el Bernabéu". "Queremos que cualquiera que esté viajando, que venga de Europa o Sudamérica, que venga de otras partes de Estados Unidos y se pase por Miami, venga a ver los partidos con nosotros. Buscamos crear un punto de reunión y la marca Real Madrid abre muchas puertas", confiesa Escudero.

Sin duda, los éxitos deportivos del Real Madrid en los últimos años ayudan a crecer a una de las tres peñas que se encuentran en la ciudad. Las consecuciones de los títulos de La Liga y la Champions la temporada pasada trajeron consigo una celebración especial en el estado de Florida. "Salimos con un autobús sin techo a dar una vuelta por Miami, a dejarnos ver y que la gente nos empiece a conocer. También, aprovechando que la ciudad lo permite, organizamos una ruta en barco para celebrar el doblete de títulos", explica Virginia Escudero. Su amor por el fútbol les ha impulsado a crear un equipo que actúa en representación de la peña o incluso han llevado a cabo torneos de pádel en la ciudad. Por todo esto, y mucho más, la Peña Madridista Miami Blanco ha conseguido crecer de forma exponencial desde su nacimiento hace apenas un par de años.

Entre esas cosas que la convierten en una peña especial se cuela de lleno el evento preparado para homenajear a Carlo Ancelotti, ex entrenador del Real Madrid, que abandona el club tras cuatro temporadas en su segunda etapa al frente del banquillo blanco. "Hemos planeado un evento con puros. Fumata blanca para despedir a Ancelotti. Él se ha declarado fan en más de una ocasión y en la ciudad hay mucha afición a los puros", confiesa, entre risas, la madrileña. A su vez, también está planeado un encuentro de peñas con la intención de reunir a la mayor cantidad de madridistas posibles en estas horas previas al encuentro .

"Es una forma de unirse con alguien que comparte tu misma pasión"

Eventos a parte, la unión que se produce en estas situaciones va más allá. "No solamente somos un grupo de gente con la que se pueda ver un partido fútbol. Eso te lo encuentras prácticamente en cualquier lado. Somos algo más que una comunidad. Mucha gente viene y está aquí de paso, pero si estás solo es una forma de conocer gente, compartiendo una gran pasión como es el Real Madrid. Te permite orientarte con todo tipo de temas, por ejemplo en materia de inmigración, conocimiento de la ciudad, consejos... Hacemos una labor muy grande con el nombre del Madrid por delante", confiesa Escudero.

A modo conmemorativo, la Peña Madridista Miami Blanco ha tomado la iniciativa de diseñar su propio merchandising de cara a esta primera edición del Mundial de Clubes y no dudarán en poner color al Hard Rock Stadium. "Desde noviembre tenemos las entradas. El equipo ha estado aquí en otras ocasiones, pero siempre ha sido en un partido de pretemporada. Muchas veces faltan las estrellas y ahora tenemos por delante el primer partido oficial que juega el Real Madrid". Es por ello que, pese a los precios elevados de las entradas, nadie en la peña se lo quiere perder. "La FIFA ha echado una mano a los peñistas y nos han ofrecido entradas detrás de una de las porterías por 170 dólares, un precio más barato al que ofrecen al público general. Unos 150 madridistas de la peña acompañaremos al equipo en el encuentro ante Al Hilal. Muchos de nuestros socios ya están pensando en las rondas finales, lugar en el que seguro estará el Real Madrid", cuenta.