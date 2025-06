La piscina de olas de Madrid que podría estar en la Costa Brava abre ya: estos son los descuentos para los empadronados

Por mucho que Madrid sea la ciudad perfecta para hacer turismo, vivir experiencias inolvidables, disfrutar de la más exquisita gastronomía o impregnarse de su cultura... no es la ciudad idónea para pasar el verano en ella. El calor que se respira en todos los rincones de la capital hace que lo único que queramos hacer sea quedarnos en casa con el aire acondicionado puesto.

Y es que no es un secreto: el verano en Madrid es mortal si no buscamos un plan para refrescarnos día tras día. Si bien hay numerosas piscinas y parque acuáticos, lo que echan en falta sus ciudadanos en poder disfrutar de un trocito de playa en pleno verano. Por suerte, esto no es del todo imposible, pues la capital está a punto de estrenar uno de sus planes estrella.

Hablamos de la apertura de la piscina municipal de olas en Torrejón de Ardoz. A tan sólo unos días de que comience la temporada, las expectativas no pueden ser más altas. Y es que no se trata de una piscina cualquiera, sino de una instalación accesible, al aire libre y con precios asequibles.

¿Dónde está la piscina de olas?

Este espacio está ubicado en el Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch y ha sido diseñado para ofrecer una experiencia refrescante y emocionante sin tener que salir de la ciudad. Los niños podrán disfrutar de las olas de una playa sin tener que desplazarse hasta una y soportar el picor de la arena y el escozor de la sal.

Además, frente a otras alternativas privadas que suponen un gasto considerable, esta piscina ofrece una alternativa pública, económica y con distintas tarifas pensadas para todos los públicos.

Horarios de la piscina de olas

La piscina abrirá sus puertas el 18 de junio y funcionará hasta finales de agosto. El horario de uso será de 11:30 a 20:30 horas, con sesiones controladas por franjas y aforo limitado para garantizar la seguridad de los asistentes. Esto quiere decir que no se permitirá la entrada sin reserva previa.

Las reservas podrán hacerse a través de la web del Ayuntamiento de Torrejón o directamente desde la app municipal. Las personas empadronadas en el municipio con el carné ADM podrán reservar con hasta tres días de antelación, mientras que el resto del público podrá hacerlo con dos días de margen.

¿Cuánto cuesta la entrada para la piscina de olas?

Uno de los aspectos más valorados de esta piscina es que, pese a ser tan innovadora, mantiene precios públicos muy razonables. Las tarifas están claramente diferenciadas entre empadronados en Torrejón de Ardoz y no empadronados, y también varían según el día de la semana.

Así, para personas empadronadas en Torrejón de Ardoz, el precio de la piscina será:

Bebés (0 a 2 años): gratis.

(0 a 2 años): gratis. Infantil (3 a 14 años): 3,20 €.

(3 a 14 años): 3,20 €. Juvenil (15 a 17 años): 3,80 €.

(15 a 17 años): 3,80 €. Adultos (18 a 64 años): 4,90 €.

(18 a 64 años): 4,90 €. Mayores de 65 años, personas con discapacidad o desempleados de larga duración : 1,20 €.

: 1,20 €. La entrada reducida a partir de las 18:00 tendrá un 50% de descuento .

. Los titulares de Carné ADM entrarán gratis .

. Los titulares de Tarjeta Fitness tendrán un 50% de descuento.

Por otro lado, para los no empadronados, los precios serán los siguientes:

De lunes a jueves:

Infantil (3 a 14 años): 7,00 €.

(3 a 14 años): 7,00 €. Juvenil (15 a 17 años): 8,00 €.

(15 a 17 años): 8,00 €. Adultos (18 a 64 años): 9,00 €.

(18 a 64 años): 9,00 €. Mayores de 65 años o personas con discapacidad: 4,00 €.

Viernes, sábados, domingos y festivos:

Infantil (3 a 14 años): 12,10 €.

(3 a 14 años): 12,10 €. Juvenil (15 a 17 años): 13,40 €.

(15 a 17 años): 13,40 €. Adultos (18 a 64 años): 14,60 €.

(18 a 64 años): 14,60 €. Mayores o personas con discapacidad: 6,00 €.

Si aún no habías hecho planes para los meses de calor, la piscina de olas de Torrejón de Ardoz es la opción más divertida, accesible y refrescante que existe. Aprovecha y reserva tu entrada para vivir una jornada llena de diversión al aire libre con amigos, familiares o pareja.