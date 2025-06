La Justicia madrileña avala al Ayuntamiento: las cocinas 'fantasma' de Paseo Imperial no necesitan evaluación ambiental

Por segunda vez en el mismo día, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso de apelación presentado por el Gobierno municipal contra la sentencia previa que anulaba la licencia de las cocinas 'fantasma' situadas en el número 8 de Paseo Imperial, en el distrito de Arganzuela.

De esta manera, el TSJM revoca la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid del 27 de octubre de 2023, avalando la postura mantenida desde un principio por el Consistorio madrileño, según han celebrado desde el Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante.

En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, los magistrados argumentan que la actividad de las cocinas no requiere evaluación ambiental por parte del Ayuntamiento, ya que no está incluida en ninguno de los supuestos obligatorios de la legislación ambiental de la Comunidad de Madrid ni en la estatal. En este sentido, el TSJM enfatiza que el análisis se ciñe a si la actividad encaja literalmente en los supuestos de evaluación ambiental, descartando analogías o el "principio de no regresión ambiental" esgrimido por las comunidades de propietarios.

El Tribunal "también da la razón al Ayuntamiento de Madrid" en otro argumento clave, según apuntan fuentes municipales. La sentencia recoge que "el hecho de que esta actividad no esté sujeta al procedimiento de Evaluación Ambiental, no limita al Ayuntamiento en su trabajo de control sobre las cocinas" en lo concerniente a limpieza, gestión de residuos, afecciones a la movilidad y emisiones.

Además de validar la licencia de las cocinas agrupadas de Paseo Imperal, la sentencia del Tribunal Superior también desestima todas las pretensiones de las comunidades de propietarios recurridas. No obstante, dado la complejidad técnica del caso y su novedad, los magistrados no imponen costas a ninguna de las partes implicadas, que cuentan con un plazo de 30 días para presentar recurso de casación si así lo desean.