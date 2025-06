Ayuso descarta una moción de censura para "blanquear" a Sánchez, "una persona que no ha tenido vergüenza alguna"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no considera conveniente la presentación de una moción de censura contra Pedro Sánchez. Sin los apoyos parlamentarios suficientes, una moción que podría servir para "blanquearle" no tiene sentido, opina, en línea con lo expresado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la dirección del partido, que habla de "balón de oxígeno". "Si va a servir para blanquearle, no", ha asegurado la presidenta madrileña esta mañana tras su participación en un acto para celebrar los 50 años de la llegada de la cadena de comida rápida Burger King a España. "¿Para qué?", ha proseguido. "Sánchez piensa que, porque tiene los siete votos del Congreso en manos de los nacionalistas y de aquellas personas que están aprovechando la circunstancia para desguazar España, ya todo es posible".

Ayuso no ha ahorrado críticas al presidente del Gobierno, a quien ha calificado de "persona que no ha tenido vergüenza alguna" y ha comparado con el presidente venezolano Nicolás Maduro. "Hemos visto cómo ha tratado a la militancia siempre, cómo la ha engañado, cómo ha utilizado urnas de cartón, cómo ha llegado a todos los puestos", ha afirmado. "Por eso, pienso que siempre fue de la misma manera y, además, igual que Maduro, con las mismas prácticas que Maduro”.

"Él piensa que, si le atacan a él, están atacando al pueblo y, por tanto, ahora ya tiene toda la libertad para ir contra los jueces, contra los medios de comunicación, interviniendo empresas", ha añadido. A su juicio, Sánchez practica "amenazas populistas" propias de "personas tiranas" que han decidido "que no se van a ir, que va a quemar España".

La dirigente madrileña se ha referido también a la decisión de cinco asociaciones de jueces y fiscales de convocar tres días de huelga si el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no retira los proyectos de ley de acceso a ambas carreras y de reforma del estatuto fiscal. "Es muy preocupante y espero que Europa tome nota porque es algo que no ha sucedido en largos años. No puede ser que asociaciones de jueces y de fiscales pidan amparo porque no pueden ejercer en libertad su trabajo", ha apuntado.