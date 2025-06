El Ayuntamiento cancela el proyecto de huertos sostenibles Barrios Productores para "reconducir esfuerzos presupuestarios"

Sin que haya llegado a ver la luz tras tres años de su puesta en marcha, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido cancelar definitivamente el proyecto 'Barrios Productores'. Nacido durante la anterior legislatura, en el marco de la Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible 2022-25, se trata de una iniciativa para fomentar la implantación de huertos urbanos en espacios en desuso de la capital, impulsando así la economía verde y el consumo de proximidad.

Pionero y muy bien acogido por vecinos y entidades medioambientales, el proyecto no ha terminado de arrancar en ningún momento a pesar del interés de diversos pequeños emprendedores de la capital. Ahora, el Gobierno municipal le ha dado carpetazo a la iniciativa con la excusa de redirigir la inversión hacia otras actuaciones municipales, según consta en el acuerdo suscrito por la Junta de Gobierno del pasado jueves 5 de junio, al que ha tenido acceso este periódico.

En el mismo, el Consistorio justifica que, dado que la Dirección General de Regeneración del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda, de quien dependía el programa de 'Barrios Productores', está "centrando sus esfuerzos y medios" en el desarrollo del Plan Regenera Madrid - aprobado el pasado mes de marzo y dirigido a renovar zonas degradadas de la capital-, y que la estrategia de alimentación "sigue realizándose por otras unidades" municipales, resulta "aconsejable reconducir los esfuerzos presupuestarios y de recursos humanos" a "otras líneas" de actuación.

Incertidumbre total entre los emprendedores

De esta forma, la Junta de Gobierno ha acordado dejar sin efecto la cesión de terrenos municipales para la implantación de estos huertos urbanos, así como la puesta en marcha de la oficina de apoyo al programa. Una decisión que deja colgados al grupo de pequeños emprendedores a los que les habían sido asignadas cinco de las 9 parcelas ofertadas a finales de 2023 y por las que en junio de 2024 tuvieron que pagar un aval de 15.400 euros por cabeza - que suman un total de 77.000 euros-.

Los cinco proyectos asignados, y que ya nunca saldrán adelante, incluían una granja urbana de flores aromática, denominado 'Malas Hierbas'; un bosque de flores para polinizadores, 'Flores en mi plato'; un huerto de hortalizas ecológicas, 'Huertalegre'; un huerto agroecológico y jardín terapéutico, 'Las Tablas Verdes', y un quinto espacio dedicado a combinar agricultura regenerativa y gastronomía, llamado 'Espacio Maravillas'.

En una carta conjunta firmada hace poco más de dos semanas, los afectados lamentaban que la falta de movimiento desde que depositaron el dinero les había provocado "un gran trastorno", tanto en lo personal como en lo económico. Un trastorno que, tras la noticia de la cancelación del proyecto, se ha convertido en "incertidumbre total", en palabras de Eduardo Fisbein, una de las personas que conforman Naturbana, la entidad detrás de 'Espacio Maravillas'.

"No sabemos qué hacer frente a esta situación", explica. Desconocen si les devolverán los avales pagados hace un año ni si les corresponde una indemnización por los gastos y molestias ocasionados. Los afectados están hablando entre ellos, "opinando y planteando posibilidades y miedos", pero "todavía no tenemos una respuesta", expone. Lo que sí tiene claro es que "no pienso volver a hacer nada con el Ayuntamiento", asegura Fisbein, "son riesgos que no pienso volver a cometer".

Más Madrid pedirá "explicaciones"

Para Más Madrid, se trata de un ejemplo más del proceder habitual del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida. "Siempre hace lo mismo, promete e incumple", denuncia la concejala Sara Ladra. "De un día para otro, después de un año adjudicadas las parcelas, ha decidido cargarse el proyecto de Barrios Productores", critica la edil de la oposición, para quien Almeida "da la espalda y tira por la borda el esfuerzo" de estos pequeños emprendedores.

La formación exigirá "explicaciones" al Gobierno municipal en la Comisión de Economía de este martes, tanto por haber borrado "de un plumazo" el proyecto de Barrios Productores, en el que "algunas personas habían depositado su futuro profesional", como por el "pasotismo de Almeida" con la Estrategia de Alimentación Saludable. Una estrategia que, "lamentablemente, está muerta y sin actividad", según Ladra, con sus actuaciones "paralizadas, incluso las que estaban ya en marcha".