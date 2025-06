Álvaro de Luna actuará gratis en Madrid este fin de semana: todos los detalles del concierto

Álvaro de Luna fue noticia este pasado fin de semana al reaparecer junto a Jelen Patiño en la boda de Leticia Fernández de Villavicencio y Piergiacomo Agostini, en Jerez de la Frontera. La pareja, que pasó por un periodo de ruptura, parece vivir un buen momento tras producirse la reconciliación. "Todo bien", señaló Álvaro ante los medios, mostrándose también molesto por la insistencia de la prensa con su vida privada. "No me preguntáis por la música, me preguntáis por cosas de las que yo no hablo", subrayó ante los periodistas allí congregados.

En el ámbito de la música, el cantante se mostró "muy contento, muy satisfecho y muy ilusionado" con el nuevo disco que está grabando en México, al mismo tiempo que prepara un verano "con muchos shows". El primero de ellos tendrá lugar en muy pocos días, y será gratuito con motivo de las fiestas patronales de un municipio de la Comunidad de Madrid.

Álvaro de Luna actuará en Tres Cantos este sábado

Las fiestas patronales son una oportunidad única para asistir de forma gratuita a conciertos de artistas de renombre. Torrejón de Ardoz, donde este año actuarán Nicky Jam y JC Reyes, destaca cada año con un cartel digno de los mejores festivales musicales del verano. El ayuntamiento de la localidad invierte una gran suma de dinero en proveer a sus ciudadanos de un gran espectáculo para dar la bienvenida al verano. No obstante, parte de los vecinos consideran esta iniciativa un 'despilfarro' innecesario, reclamando el desvío de estos fondos a causas sociales.

En cualquier caso, lo cierto es que todos los grandes municipios de la Comunidad de Madrid apuestan por organizar grandes conciertos durante sus días festivos. Es el caso de Tres Cantos, donde este sábado 21 de junio Álvaro de Luna se subirá al escenario principal del Recinto Ferial desde las 23 horas de la noche, desde donde ofrecerá un espectáculo cargado de emoción y energía, tal y como ya demostrase el pasado mes de mayo en su cita en el Movistar Arena.

Beret hará lo propio el día anterior

El artista Beret también dará un concierto gratuito en la localidad tricantina en la jornada previa, el viernes 20 de junio. Desde las 23:30 horas, tras el pregón de las fiestas, el cantante sevillano hará un repaso a su carrera musical, marcada por los ritmos de pop urbano y el rap, que protagonizó sus inicios.