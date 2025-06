Un estudiante argentino se queda a 7 centésimas de su objetivo al reaccionar a sus notas de la PAU en Madrid: "Me parece que me estafaron"

"Tanto nadar para morir en la orilla". Si existiera una expresión que reflejara el mayor miedo y la mayor frustación de gran parte de los estudiantes de Madrid respecto a sus notas finales de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) sería esa.

La estadística avala, eso sí, que prácticamente en su totalidad, el 95.5% de los estudiantes que se presentaron en la capital, sacaron la problemática, tensa y decisiva prueba con un aprobado o más en su nota final. Unas calificaciones que salieron este pasado viernes a las 12:00, donde muchos alumnos han llorado, han saltado y han, incluso, optado por acudir a revisión para intentar conseguir una mejoría en sus resultados y escalar a la cima universitaria deseada.

Las redes sociales, como ya ha ocurrido en otros años, se ha llenado de reacciones en directo de los propios estudiantes de Madrid, tanto con amigos como familiares, a las notas, una por una, de las materias en las que se han examinado. Un objetivo deseado, unas claras expectativas y, finalmente, un golpe (bueno o no) de realidad académica.

Un argentino que estudia en Madrid saca más de un 8 en todas las materias de su PAU pero se queda a las puertas de su objetivo: "Voy a pedir revisión"

Mateo Albela desprendía el sudor previo a conocer el desenlace final a tantos meses de trabajo teórico y práctico, pero no era la primera vez que tenía esa sensación. El argentino también se presentó a la PAU el año pasado, y logró entrar a una carrera universitaria, Ingenieria Industrial, pero está vez su objetivo era otro: "Necesito superar mi nota y llegar a un 12.8 como mínimo para que me den la beca MEC".

Con un 9.05 de media de bachillerato, el estudiante argentino se preparaba para recibir las noticias. Aunque en Dibujo Técnico no se presentó, "por estar muy cansado", la realidad superó a las expectativas del joven y sacó más de un 8 en todas las materias. En Matemáticas, una de las asignaturas más complejas, un 9,75, mientras que Inglés o Lengua Extranjera sacó un 10. En Lengua, aunque "no se sabía la mitad de los temas y "no le dio tiempo a todo", logró un 8, además de su rendimiento en Filosofía, donde sacó un 8,75 a pesar de creer que "un punto o punto y medio no lo iba a tener por lo que puso en uno de los textos".

No obstante, Física se encargo de no dejar exento de obstáculos su boletín de notas. Un examen que admitió como "difícil" pero del que se esperaba un 9 y acabó dejándose medio punto, un 8,5 como calificación final. "Que mierda, no se de donde se sacaron eso", comentaba incrédulo un Mateo que, a pesar del buen resultado final, quiso esperar a hacer la media para proseguir con su ilusión. Asi fue como, a pesar de superar sus expectativas, la cara de Mateo cambió repentinamente cuando vio que su nota final calculada no respondía a su objetivo, quedándose a 0,07 de su marca. Por eso, no quiso olvidarse de su examen de Física, la 'espinita clavada' de su PAU: "Creo que me estafaron (...) Voy a pedir revisión". Un mosqueo evidente que chafó y birló un breve periodo de esperanzas. Todo un fragmento de emociones, reflejo de la dificultad y de la experiencia de adentrarse en la aventura de la PAU en Madrid.