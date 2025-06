"En Madrid hay 28.000 personas esperando": las Oficinas de Extranjería, en huelga ante un verano “catastrófico” por el colapso de solicitudes

Al grito de “Secretario, ¿me escucha? ¡Extranjería está en lucha!”, decenas de trabajadores de las Oficinas de Extranjería se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno este lunes. La huelga, convocada por CCOO el pasado mes de mayo, ha comenzado con un parón desde las 09:00 hasta las 11:00 horas, además de la protesta en la calle Miguel Ángel, de 09:30 a 10:30 horas. “En Madrid, ahora mismo, hay 28.000 personas con los papeles presentados y esperando a que se emita una solución favorable o denegatoria para su expediente. Son muchas vidas”, lamenta César Pérez, responsable de extranjería del Ministerio de Política Territorial y miembro de la sección sindical de Presidencia del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO.

Al frente de la concentración, Pérez asegura que desde el pasado 20 de mayo, fecha en la que se produjo la entrada en vigor del nuevo reglamento, las oficinas están soportando una carga de trabajo superior: “Entre un 50% y un 400% más que en mayo de 2024. Es inasumible porque no hay personal, la formación va con retraso y las instrucciones sobre cómo aplicar el nuevo reglamento no están claras”. Desde la huelga añaden que trabajan con vidas humanas, no con papeles o números y que se trata de personas que lo único que quieren es incorporarse al mundo laboral en España, trabajar y pagar sus impuestos.

Trabajadores de las oficinas de extranjería protestan a las afueras del Ministerio por el aumento de cargas de trabajo. / ALBA VIGARAY

La semana pasada, según desveló el responsable de extranjería a este periódico, el tiempo de espera medio en la Comunidad de Madrid era de 74 días hábiles. Y, una semana después, ha aumentado a los 90. Es decir, cuatro meses: “Hay provincias con 110 días hábiles y cada semana aumentan entre cuatro y cinco días más”. En la protesta, alrededor de 30 personas han protestado al grito de “¡queremos vivir, no sobrevivir!”, así como “¡si todo sigue igual, no voy a tramitar!” o “¡Pablo, carajo, haz tu trabajo!”, en referencia al secretario general de la Delegación del Gobierno, Pablo Izquierdo.

60% de seguimiento

Los extranjeros que, desde el 20 de mayo, intentan presentar la documentación necesaria y pagar las tasas en las Oficinas de Extranjería de todo el país, se encuentran de frente con la incertidumbre: “No pueden pagar porque todavía no están reglamentadas cuáles deben financiar y cuáles no. Entonces ellos entregan la documentación a la espera de nuevas informaciones. La situación es caótica y de abandono por parte del Gobierno, cuando ellos mismos lo planearon hace seis meses y ya decían que habría entre 400.000 y 800.000 extranjeros a la espera de regularizarse”. Ese periodo ha pasado y, desde la Administración, no han hecho nada.

La huelga, que ha tenido lugar frente a las delegaciones y subdelegaciones de gran parte del país, busca trasladar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática las quejas de cada Comunidad Autónoma. “Hoy en Valencia, Almería, Málaga, la huelga ha sido masiva. En Canarias también ha funcionado muy bien y en Madrid y Barcelona lo mismo. En todos los sitios se ha superado el 60% de seguimiento de la huelga”, señala César Pérez. La pasada huelga, celebrada el 19 de mayo, contabilizó un 24% de seguimiento, aunque desde CCOO recuerdan que estos datos no son reales.

La huelga ha comenzado con un parón desde las 09:00 hasta las 11:00 horas, además de la protesta en la calle Miguel Ángel, de 09:30 a 10:30 horas. / ALBA VIGARAY

“Intencionadamente o no, esos números estaban mal. El ministerio contabilizó mal y dijo que en Baleares había 100 personas cuando en la plantilla son sólo 35. Fue contando gente de todo el área, pero que no trabajan físicamente en las Oficinas de Extranjería. Comprobamos con la Administración que había números erróneos porque en España el número de puestos son 1.335 y ellos ponían 1.850. Una vez reducido el número, el porcentaje asciende a más del 50% de seguimiento”, suma. Aun así, el parón de este 16 de junio ha tenido más éxito que el anterior: “La gente está mucho más cansada porque ha pasado un mes y no han visto mejoras”.

"La plantilla se reduce"

Lejos de mejorar, las condiciones han empeorado. O, al menos, eso creen los manifestantes: “La gente sigue dirigiéndose a las oficinas para que les solucionen los problemas y nosotros somos un servicio público que debe resolverlos, pero realmente no tenemos la capacidad para ello”. Durante la concentración frente al edificio, no ha habido ningún inconveniente con la Policía: “Ellos a un lado y nosotros al otro. Esperamos que el Ministerio, que ya comenzó la semana pasada algunos avances, establezca un calendario de reuniones para ir desbloqueando las cosas. Nosotros no vamos a dejar las reivindicaciones”, añade.

Con el verano a la vuelta de la esquina, los trabajadores prevén que serán meses caóticos en las Oficinas de Extranjería. Aunque no harán movilizaciones, ya que la mayoría de empleados estarán de vacaciones, seguirán reivindicando la situación y sacando los datos a la luz cada mes. “En julio y agosto la situación va a ser horrible porque la plantilla se reduce, pero los extranjeros no cogen vacaciones porque quieren sus papeles y los quieren rápido para trabajar lo antes posible. Si no tomamos medidas, esto irá a peor”, zanja.