Las 'fábricas' de talento en Madrid con las mejores notas en la PAU 2025: Almeida estudió en el mismo centro que el alumno con mayor nota

Este viernes 13 de junio terminó para los estudiantes de Madrid el sufrimiento que conlleva 'atravesar el aro' de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad). Una última edición en la que se auguraban cambios plausibles en los resultados y la aplicación de los exámenes de algunas materias, con un cambio de modelo orientado más a la práctica (diseño competencial) que a la teoría, pero que se ha saldado con experiencias similares a las del año pasado.

No solo se han vuelto producir quejas y reacciones a asignaturas complejas, sino que el porcentaje de aprobados ha sido menor que en la EVAU de 2024, con un 95.5% de aprobados respecto al total este 2024 frente al 96.5% del anterior curso académico.La vicerrectora de Estudiantes de la Politécnica, Isabel Carrillo, ha defendido, no obstante, que "no se trata de una disminución significativa", ya que 9 de cada 10 alumnos continúa sacando la prueba adelante. Entre los aprobados esta edición, 34.474 estudiantes, solo 1.573 no superaron la prueba.

¿Dónde estudiaban los seis estudiantes que se han convertido en los reyes de la PAU en Madrid?

La equidad de género en la élite académica este año en la PAU de Madrid es una evidencia: tres hombres y tres mujeres para rozar o alcanzar la perfección absoluta y obtener un 14 de 14 en la marca final de la prueba. Entre este grupo de élite, solo dos de los estudiantes, un hombre y una mujer, han logrado el máximo de la nota. Se trata, en primer lugar, de Mariana Sánchez Alonso-Sañudo, estudiante de Artes Escénicas, y después, de Santiago Quemada, de Ciencias Tecnológicas. Los dos centros están adscritos a la UCM (Universidad Complutense), aunque uno es público y otro de enseñanza privada.

Para los otros cuatro estudiantes, su excelencia va a parar a dos centros públicos y otros dos privados. Todos ellos han rozado la excelencia en sus calificaciones, con un 9,975 sobre 10, o lo que es lo mismo, un 13,965 de 14. Los expedientes presentados corresponden a seis estudiantes distribuidos así según modalidades: cuatro en Ciencias y Tecnología, uno en Humanidades y Ciencias Sociales, y uno en la especialidad de Artes.

Centros públicos

IES Carlos Bousoño: se trata del instituto público donde se ha cultivado la mejor alumna del año a nivel PAU. Ubicado en Majadahonda, en la calle de los Pinos, 10. Es el único instituto en Majadahonda y alrededores que ofrece el Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza. En el curso 2021‑22, el grupo de 1.º de Bachillerato del Carlos Bousoño ganó el accésit en el concurso MaThyssen, organizado por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la Real Sociedad Matemática Española.

IES José Luis Sampedro: se encuentra en Tres Cantos/Guadalajara, en la calle Zaragoza, 18. El instituto participa en AulaCheck, un proyecto educativo para que el alumnado (4.º ESO y 1.º Bachillerato) aprenda a detectar bulos y contrastar información en redes e inteligencia artificial. Debido al aumento de matrículas, se aprobó hace tres años una gran ampliación financiada con fondos FEDER/REACT, con la construcción de 9 aulas nuevas, incluyendo laboratorio y aula de música.

IES Isaac Newton: se halla en Madrid, en la calle Joaquín Lorenzo, 2. Cuenta con grandes datos académicos, 93,6 % de sus alumnos aprueban la ESO, la nota media en EVAU es 8/14 y el 97,4 % accede a su primera opción post‑ESO (bachillerato, FP, etc.).

Centros privados

Colegio Retamar: hablamos del centro privado con el mejor alumno del año a nivel PAU. Se ubica en Pozuelo de Alarcón, en la calle Pajares, 22. En los últimos años, cerca de 200 alumnos han estudiado un año en el extranjero, y alrededor de 1.000 alumnos han pasado al menos un trimestre en países como Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos y Sudáfrica. Ha formado a numerosos profesionales que han destacado en diversos campos, entre ellos José Luis Martínez-Almeida.

Colegio El Valle: tiene varias sedes, en Valdebernardo (C/ Cordel de Pavones, 2), Sanchinarro (C/ Ana de Austria, 60), y Las Tablas (C/ Cebreiro, 2). Uno de los antiguos alumnos del Colegio El Valle Valdebernardo es Gabriel Domínguez, quien ha dejado huella en el mundo del desarrollo de software.

Colegio Santa María del Pilar: ubicada en El Retiro, en la calle de los Reyes Magos, 3. Entre sus antiguos alumnos, encontramos a personalidades populares como Antonio Resines, Jose Ignacio Wert, Luis de Guindos, Silvia Abascal o Froilán.