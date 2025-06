El viaje frustrado de la Peña Atlética de Nueva York a Los Ángeles: "La situación es muy delicada, esperaremos a que pasen de ronda y verlos en esta costa"

Para aquellos seguidores que viven lejos de sus equipos del alma, cada oportunidad de presenciar en vivo a su club es única. Por eso, cuando los miembros de la peña Atlética de Nueva York supieron que el Nuevo Mundial de clubes se iba a jugar en Estados Unidos y que el Atlético aseguraba su billete para la primera edición, no tuvieron ninguna duda. Fuera donde fuera que jugaran los rojiblancos, para allí que se irían. Y esa era la intención, a pesar de que el destino quiso que su equipo jugara al otro lado del país, en la costa oeste, sus partidos de la primera fase. Hasta que ocurrió algo

imprevisible.

"Teníamos pensado viajar a Los Angeles pero está la cosa muy delicada y decidimos esperar que pasen de ronda y poder verlos en esta costa. La situación en todo el país es muy tensa", comentan desde la peña, conocedores de primera mano del clima de tensión que se respira desde hace días en Estados Unidos. La capital de California, donde este domingo se estrenan los rojiblancos (21.00; Telecinco) está siendo el epicentro de unas protestas surgidas tras las redadas y la agresiva campaña de arrestos que ha lanzado Trump contra inmigrantes.

Allí siguen desplegados militares de la Guardia Nacional y los marines que el presidente ha enviado, sin que se lo solicitara el gobernador de California, con el argumento de frenar una supuesta “rebelión”, que es como el mandatario define las protestas. De hecho, este sábado la policía anticipaba la posibilidad de una participación masiva y “sin precedentes” en las manifestaciones contra Trump. Una situación que, de alguna manera, también está afectando a la plantilla del equipo. La expedición 'colchonera', a la que se han ido uniendo los jugadores que han disputado ventanas Conmebol, se encuentra situada a apenas 200 metros del centro de los disturbios.

"Oímos los helicópteros y las sirenas"

De ahí que al equipo no le ha quedado más remedio que blindarse en el lujoso hotel Conrad, donde las habitaciones valen entre 420 y 3.200 la noche. "Somos conscientes de lo que pasa, de los incidentes que están ocurriendo, por supuesto. Se ve desde el hotel pero más allá de eso, nuestro plan no se ha visto alterado", reconocía hace unos días César Azpilicueta, asegurando que se limitaban a hacer el "plan de activación" en el propio hotel e "ir a entrenar con normalidad" cada mañana al Estadio Rose Bowl, donde se jugará el partido este domingo ante el PSG.

"Primero, adaptarnos a la situación que hay, que no depende de nosotros, sino de lo que está pasando en el país. Hasta ahora no hemos tenido inconvenientes: hemos podido trabajar, descansar, hemos llegado puntuales a los entrenamientos", corroboró Simeone este sábado, en la previa del choque.

"No ha alterado en nada nuestra rutina pensando en los partidos. El Mundial comienza pronto y estaremos sentados mirando el encuentro. Lo que ocurra ya excede lo que podemos gestionar nosotros", realcó el técnico argentino, en la misma línea de lo que horas antes había dicho su hijo Giuliano, que aseguró que estaban al cien por cien focalizados en el partido aunque reconoció que "a la noche, obviamente, oímos los helicópteros y las sirenas".

Semis y final, en Nueva York

La ubicación era ideal, en pleno corazón de la ciudad donde han hecho base los de Simeone, pero en estos primeros días se ha convertido en un foco de problemas. La situación alcanzó tal gravedad que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha decretado el toque de queda en el centro de la ciudad californiana. La regidora demócrata ha tomado esta medida de excepción mientras acusaba al gobierno de Trump de sumir en el caos a la segunda ciudad del país. El bloqueo afecta a las rampas de acceso y salida de las autopistas y nadie puede permanecer en las calles.

“Si no vive ni trabaja en el centro de Los Ángeles, evite la zona y siga las indicaciones de las fuerzas del orden. No se tolerarán el vandalismo ni la violencia”, reza el posicionamiento oficial del ayuntamiento californiano, una de las 12 sedes del Mundial de Clubes, pero no la única afectada por este problema de seguridad. En Washington DC o Charlotte, donde el Real Madrid juega su segundo partido ante el Pachuca, también han vivido protestas en contra de las detenciones que se produjeron el viernes pasado, aunque a menor escala.

Mientras, a la peña Atlética de NY ahora solo le queda esperar, y confiar que su equipo avance en el torneo. Y quizás, quién sabe, verlos como local, algo que podrían hacer seguro de llegar a las semifinales o a la final, que se jugarán en el Met Life Stadium de Nueva York. A buen seguro que, ahora mismo, lo firmarían.