Las Oficinas de Extranjería van a la huelga este lunes tras la avalancha de citas por el cambio de normativa: "El tiempo de espera en Madrid es de 74 días"

CCOO celebra este lunes, 16 de junio, una nueva huelga en las Oficinas de Extranjería de toda España, con un parón desde las 09:00 hasta las 11:00 horas de la mañana. En Madrid, además, se producirá una concentración frente a la Delegación del Gobierno de la calle Miguel Ángel, entre las 09:30 y las 10:30 horas. “Reivindicamos que haya una dotación de personal adecuada y con los conocimientos necesarios, que el reglamento esté desarrollado a través de instrucciones, que haya unas condiciones económicas iguales que en el resto de oficinas del estado y que el teletrabajo, que en Extranjería es complejo, se regule de alguna manera”, defiende César Pérez, responsable de extranjería del Ministerio de Política Territorial y miembro de la sección sindical de Presidencia del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO.

La huelga, convocada por CCOO, responde al creciente "caos" surgido con la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería el pasado 20 de mayo, fecha desde la cual se han generado más de 200.000 nuevos expedientes, según el sindicato. “La oficina de Extranjería de Madrid cuenta con una plantilla de 275 puestos de trabajo, de los cuales están ocupados 125. Tenemos 150 vacantes que vienen cubriendo tradicionalmente por interinos o programas que duran entre 18 y 24 meses y luego desaparecen. Lo van cubriendo de manera eventual”, añade. Según datos, el año pasado Madrid cerró con 240.000 expedientes, el 20% del total en España, donde se emitieron 1.250.000: “La carga media de trabajo por cada empleado público que hace expedientes es la más alta de toda España”.

"No hemos avanzado"

El pasado 19 de mayo, el sindicato ya convocó un parón de las mismas características, apoyado por el 24% de los trabajadores, en la que vaticinaban los problemas que desencadenaría la falta de preparación por parte de los trabajadores ante la reforma del reglamento de extranjería, que entró en vigor el pasado 20 de mayo. “Pedíamos que la Administración se sentara con nosotros y empezara a tomar medidas para cambiar la situación. Desde entonces hemos tenido una sola reunión, en la que ha habido buenas palabras y entendimiento, pero nada más. La gente necesita ver cosas tangibles y por eso convocamos una nueva huelga este lunes. A día de hoy no hemos avanzado nada”, suma.

Una tarjeta roja, que permite el asilo a las personas migrantes en España. / ALBA VIGARAY

Cuando, el 19 de noviembre de 2024, el Gobierno aprobó la reforma de la Ley, estableció un periodo de seis meses para adaptar las oficinas a la demanda que habría pasado el mes de mayo: “Durante esos meses, el tema fue dando tumbos sin encontrar soluciones claras y la formación no se produjo hasta el mismo día 20. No hemos visto nada encima de la mesa por parte del Ministerio y tenemos que volver a la carga porque todo esto tiene que mejorar. Esperamos que el Gobierno tenga algún gesto para evitar futuras movilizaciones. Necesitamos que la gente vea algún acuerdo o modificación de las condiciones paupérrimas a las que están sometidos los trabajadores”.

"Trabajamos con vidas"

Según denuncian desde el sindicato, la carga de trabajo aumentó en Madrid un 75% desde el 20 al 31 de mayo con respecto a la primera parte del mes y hasta un 105% en otras ciudades: “Si, en una situación normal, las oficinas ya estaban tensionadas, esto se ha multiplicado. Cada día hay más extranjeros metiendo los papeles por arraigo social y esto hace que los tiempos de espera crezcan también. La situación llegará a ser insostenible”. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática anunció el pasado 14 de mayo un refuerzo en las Oficinas de Extranjería de toda España con más de 750 personas. Sin embargo, desde el sindicato afirman que no es suficiente: “Es la peor situación de toda la Administración del Estado y, en Madrid, la situación es mucho más cruda”.

Tal y como critican desde CCOO, las retribuciones recibidas son menores con respecto a otros organismos públicos “y eso hace que la gente se nos vaya en cuanto pueda”. “No tenemos capacidad para retener talento. Si tenemos muchas vacantes y los empleados continúan yéndose, tenemos que recurrir a interinos o a promociones. Aun así, en cuanto aprenden un poco, se van porque prefieren otro sitio donde les paguen más dinero”, continúa. El año pasado, pese a tener una oferta pública conjunta y ser una de las más multitudinarias de los últimos años, las Oficinas de Extranjería no ganaron funcionarios, sino que los perdieron.

Los tiempos de espera han ido aumentando y, en Madrid, la media es de 74 días hábiles ahora mismo, lo que es más de tres meses y medio: “No trabajamos con números o papeles. Trabajamos con las vidas de las personas. Para nosotros es muy importante, como primer eslabón de la cadena, que las oficinas funcionen correctamente. Si no, el extranjero no puede trabajar y, por ende, la empresa no le puede contratar. Nosotros somos los encargados de modificar sus vidas y queremos hacerlo rápido y bien”, zanja César Pérez.