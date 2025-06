The Refrescos, Jeanette y Sole Giménez, en Sol por los 40 años de la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia

La Comunidad de Madrid ha celebrado este viernes con un concierto gratuito y multitudinario organizado por el Gobierno autonómico el 40 aniversario de la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia del Gobierno regional con actuaciones a cargo de cantantes como Bernardo Vázquez (The Refrescos), Jeanette o Sole Giménez (Presuntos Implicados).

Bernardo Vázquez, del grupo The Refrescos, durante un concierto para celebrar los 40 años de la Real Casa de Correos como sede de Gobierno, en la Puerta del Sol / Ricardo Rubio - Europa Press

Con el título 'En Sol y sin playa, 40 años, vaya, vaya', "miles de personas" han disfrutado de una cita donde han sonado algunos de los temas "más emblemáticos" de las décadas de los 80 y 90, interpretados por más de una docena de artistas y bandas, recoge el Ejecutivo regional en un comunicado.

La cantante Conchita durante un concierto para celebrar los 40 años de la Real Casa de Correos como sede de Gobierno, en la Puerta del Sol, a 13 de junio de 2025, en Madrid (España). / Europa Press

El cartel ha reunido, en el escenario ubicado en la Puerta del Sol, a figuras históricas de la música española como Bernardo Vázquez (The Refrescos), Un pingüino en mi ascensor, Jeanette, Sole Giménez (Presuntos Implicados), Teo Cardalda (Golpes Bajos), Josemi Carmona (Ketama), Tino di Genaro, Lin Cortés, Merdeces Ferrer y Rubi, con nombres como los de Conchita, Alice Wonder, Ede, Queralt Lahoz, Chloé Bird y Paul Alone.