Un exceso de plomo impide el consumo de agua en el colegio Ermita del Santo en plena subida de temperaturas

"Raro es lo que no sucede aquí", resume Guillermo, padre y miembro de la junta directiva del AMPA del colegio público de la Ermita del Santo. Con los termómetros superando los 35 grados desde hace varios días, el centro lleva más de una semana sin poder consumir ni utilizar el agua que sale de los grifos. La razón es el exceso de plomo detectado por una inspección realizada por Madrid Salud a finales de mayo y notificada a la dirección el pasado 3 de junio. Según lo comunicado a las familias, los niveles de este metal pesado superaban hasta cinco veces los valores máximos permitidos.

El origen de esta presencia anómala de plomo no se encuentra en la canalización externa, pues la inspección registró niveles normales en la acometida, sino en las cañerías del colegio, explica este representante del AMPA. Desde la Junta de Distrito de Latina trasladan que se ha tratado de un "hallazgo puntual" que en "sucesivos análisis realizados en el laboratorio" no se ha vuelto a dar. "Todo apunta a un falso positivo", señalan, aunque "Madrid Salud va a hacer un seguimiento de la situación y análisis periódicos del agua", que en estos momentos "es segura para su consumo".

Una baldosa rota en el aula de psicomotricidad. / Alba Vigaray

Mientras, los cerca de 400 niños y niñas que siguen dando clase continúan bebiendo de las garrafas de agua proporcionadas por el Canal de Isabel II y la concesionaria del comedor escolar. Por su parte, tanto las familias como la dirección del centro reclaman una revisión en profundidad del sistema de canalización para descartar nuevos problemas. Consideran, explica Guillermo, que detrás de este suceso, que ha causado una notable alarma, se encuentra la misma causa de los muchos otros problemas que viene experimentando el centro en los últimos años: la falta de un mantenimiento adecuado.

Una carencia reiterada en el tiempo de la que el AMPA responsabiliza principalmente a la división de responsabilidades y competencias entre las dos administraciones madrileñas. Como el resto de colegios públicos de la capital, si bien la gestión educativa y de la infraestructura son competencia de la Comunidad de Madrid, tanto la titularidad del inmueble como su mantenimiento corresponden al Ayuntamiento. Una frontera que, en muchas ocasiones, no parece estar del todo clara.

Tubería en la fachada que desagua en el patio infantil. / Alba Vigaray

"Ese es el gran problema", señala Guillermo, "cuando la competencia sobre algo no recae en una única administración, sino en dos, digamos, colindantes", lo que sucede es que "juegan al ping pong: esto es tuyo; no, es tuyo". El uno por el otro y la casa sin barrer, el problema del plomo en el agua es solo el último episodio de una sucesión de incidencias - algunas bastante graves- acaecidas a lo largo de los últimos años. Antes de la pandemia, el falso techo del comedor y de parte del pasillo se vino abajo por culpa de una filtración de agua procedente de los grifos de los baños. "Sucedió el domingo o el lunes antes del inicio de las clases, pero imagínate que hubiera pasado con los niños dentro", expone este padre.

Misma reflexión - y aún más revuelo- suscitó lo ocurrido varios años antes, en 2013, cuando un trozo de la cornisa del edificio se desprendió y se precipitó sobre el patio. "Si le llega a dar a algún niño en la cabeza, lo mata", afirma. En aquella ocasión, el Consistorio llevó a cabo una intervención en profundidad en toda la fachada del inmueble, concede este miembro del AMPA, cuyos resultados son todavía visibles, ya que es la parte que mejor estado presenta de todo el centro. Cabe destacar en este punto que se trata de un inmueble con un elevado grado de protección, pues el colegio fue construido durante la II República como parte de los programas de modernización educativa de la Institución Libre de Enseñanza.

Grietas en el talud que rodea el patio y desconchones en la pintura del muro. / Alba Vigaray

Más allá de estos episodios tan sonados, las consecuencias de ese "mantenimiento deficitario" asoman por doquier en las instalaciones. Humedades en los techos, desconchados en las paredes, grietas, agujeros y zonas levantadas en los patios; una canasta que se cayó y jamás fue repuesta... La lista es larga y plagada de ejemplos, mientras que las soluciones o no llegan o, en muchas ocasiones, se trata de meros parches. Por ejemplo, dos de las caras exteriores del edificio tienen adosadas sendas tuberías de PVC que, atravesando el muro de ladrillo a media altura, descienden hacia abajo para desaguar en los patios adyacentes. Se trata del remedio improvisado para evitar los rebosamientos de agua en el interior cuando llueve, fruto de las cañerías obstruidas.

A todo ello se suma otra cuestión que afecta cada vez más a los colegios madrileños: el exceso de calor en las aulas. Uno de los profesores del centro está realizando un seguimiento periódico de las temperaturas en las últimas semanas y los datos son abrumadores: "Los termómetros superan los 30 grados durante las clases", detalla Guillermo, "es insoportable". Según cuenta, más allá de una circular explicando protocolos y consejos de actuación, las administraciones no han tomado ninguna otra medida para paliar el sofocante calor. Ha sido el propio colegio el que ha comprado con sus fondos estores para las ventanas y ventiladores para las aulas.

Termómetro marcando 30ºC en una de las salas del centro el pasado miércoles 11 de junio. / Alba Vigaray

De todas estas cuestiones y algunas otras viene dando parte y quejándose la directiva desde hace años, cuenta este padre, testigo directo de muchas de estas reclamaciones como miembro del Consejo Escolar del centro. Además de las distintas cartas, correos y llamadas realizadas en este tiempo, el asunto ha escalado incluso hasta el Pleno de Latina. Fue el verano pasado cuando, a petición del AMPA y de la representante municipal en el consejo, la directiva presentó dos informes en la sesión de junio de 2024 en los que se denunciaba el "incumplimiento de competencias municipales". Los documentos, a los que ha tenido acceso este periódico, refieren una infracción "sistemática" de las labores de limpieza y mantenimiento del colegio y reclaman tanto que se garantice el cumplimiento de los contratos como que se lleve a cabo "una inspección completa del edificio".

Y es que el CEIP de la Ermita del Santo es uno de los varios colegios madrileños que arrastran desde hace años una Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) desfavorable. "No es un caso aislado", asegura la concejala del PSOE-M María Caso. La edil socialista ya denunció el estado de los centros educativos de la ciudad en el último Pleno de Cibeles, donde afirmó que no debe "normalizarse" que más de 69.000 estudiantes madrileños reciban clases en aulas con humedades y moho, ni que el 40% de los centros presenten inspecciones adversas con una antigüedad media de 12 a 15 años.

En respuesta a su intervención, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, recriminó que las cifras mencionadas eran inexactas y precisó que “en estos momentos hay 66 colegios que, habiendo tenido una ITE desfavorable, ya han subsanado totalmente esas deficiencias”, aunque aún “no se haya concluido completamente el procedimiento puramente administrativo”. A este respecto, el PSOE ha pedido que les "acrediten con una nueva inspección" que efectivamente se han corregido todas estas incidencias, "no nos las han mandado y me temo que no lo van a hacer", apostilla Caso.