Volcán de críticas irónicas contra las reacciones y quejas de los estudiantes de Madrid por las notas de la PAU : "¡Vamos! Me voy directo a quitarle la plaza a un madrileño"

A las 12.00 de este viernes ha comenzado un terremoto de reacciones en redes sociales. Ya están disponibles las notas de la PAU 2025 (Prueba de Acceso de la Universidad) para los estudiantes de la capital. Unas calificaciones esperadas por toda la población nacional, al ser la región una de las más pobladas del país y tener sus universidades públicas el listón de acceso a las plazas más alto de todo el territorio.

La pugna es siempre brutal: los estudiantes de Madrid quieren estudiar en las universidades de su ciudad, pero también los estudiantes de otras comunidades autónomas quieren estrenar en la capital su etapa universitaria. ¿El objetivo?, viajar a centros presitigiosos con carreras prestigiosas, como por ejemplo la UCM para estudiar Medicina. Entrar a la carrera que quieres y conseguir plaza para aproximarte a tu campo académico favorito: este es el deseo pero también el quebradero de cabeza de todos los estudiantes. Es por eso que las reacciones en redes sociales a las notas de la PAU han convertido portales rápidos como X (antes Twitter) en un juicio público constante. El inicio de una tendencia de reacciones a las notas de la PAU en vivo ha levantado ampollas entre los estudiantes, rabiosos o enfadados por no haber obtenido la nota deseada, haciendo alusiones, de nuevo, a la diferencia de nivel en los exámenes de Madrid con otras zonas del país.

Las redes sociales se mofan de la "llorada" de los estudiantes de Madrid y de las reacciones en vivo a las notas de la PAU: "Mi sueño (...) he sacado un 25.8"

Este pique ha sido, a su vez, cogido al vuelo por parte de la opinión pública, que ha empleado la ironía y el humor como arma arrojadiza para criticar el constante escarnio público entre estudiantes por "sacarse un hueco en una universidad de Madrid". Todos los comentarios, de similar estructura, imitan a aquellos alumnos que han publicado en redes sociales lo "felices que están de haber conseguido una buena nota para entrar en Madrid a estudiar".

La burla, por tanto, es doble, haciendo referencia por un lado a las reacciones "exageradas" e "impostadas" en redes sociales de los estudiantes de Madrid respecto a sus notas, y por otro, criticando el choque de perspectivas entre un estudiante fuera de Madrid logrando plaza en Madrid, y otro de Madrid perdiendo la suya en su propia ciudad. "Un 15,47 en la Evau en andalucia!!! por fin voy a cumplir mi sueño de estudiar ADE en Madrid aún no me lo creo, (...) madrileños haber estudiao, tontos", decía un mensaje.

La gran parte de los comentarios hace referencia a la carrera de Medicina, una de las más peleadas todos los años por los estudiantes, y las PAU de Andalucía, Murcia o Extremadura, siempre criticadas por "tener un examen más fácil que en Madrid". Las redes parece que se van a inundar de este tipo de respuestas irónicas, adquiriendo siempre el mismo tono y dinámica: "chavales 13,9 en selectividad me voy directo a madrid a quitarle la plaza a un madrileño vamoo", "Un 13,87 en la Sele de Andalucia!!!por fin voy a cumplir mi sueño de estudiar Medicina en Madrid aún no me lo creo que os den a los madrileños a los que voy a quitar la plaza" o "a estudiar el triple grado entre agricultura, derecho y pies en una universidad de Madrid sin serlo".