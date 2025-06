Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Cinco años después de debutar con Te quiero (lejos), Las Dianas han perfeccionado su pop corrosivo con un arsenal de canciones feministas y luminosas. Quieren derribar el sistema y, para conseguirlo, no se muerden la lengua con tonterías: a través de estribillos irresistibles y letras afiladas, están atrayendo a una masa que no se remueve y no se calla. Buscan la diversidad en todas sus facetas, haciendo de sus canciones un discurso generacional. Escuecen, sí. Pero qué gusto.