El concierto de Lola Índigo en Madrid 'sube el volumen' de las críticas contra el ruido en el Metropolitano: "La invito a hacer un ejercicio de reflexión y empatía"

"A nosotros nos dieron una fecha, que es el 14 de junio. Pero, como todos sabemos, tiene que haber una obra", comentaba una enfadada Lola Índigoen su última visita a La Revuelta, allá por diciembre del año pasado. La artista no estaba atravesando un buen momento, tanto en lo personal como en lo profesional. Se había encontrado con el gran tesoro de su carrera, y acabó siendo un gran golpe de realidad. Un concierto en el Santiago Bernabéu para seguir la estela de otros artistas como Duki o Taylor Swift, que fue primero movido de fecha y luego cancelado por problemas con la insonorización del recinto, de cara a la cumplimentación de la política anti-ruido en Madrid.

El tiempo curó la herida, y Lola Índigo esta a dos días de reinar en Madrid, aunque lejos de la Castellana, en San Blas-Canillejas. No obstante, la polémica del ruido todavía le sigue la pista. De la cuenta Ruidos Bernabéu a la cuenta Ruidos Metropolitano. Los vecinos del estadio del Atlético de Madrid dijeron basta en el concierto de Ed Sheeran, aunque, según informa el portavoz de la Asociación de vecinos de Las Musas — Las Rosas en El Confidencial, "llevan más de ocho años intentando que la situación cambie". Por ahora todo sigue su curso, aunque el precedente sentado con las plataformas vecinales en el recinto del Real Madrid ejerce como plus para los residentes cercanos al Metropolitano y sus armas de presión. Quizá el show de Lola Índigo sea la gota que colme el vaso de esta comunidad, por ahora llenándose de hasta 30 quejas formales ante el Ayuntamiento de Madrid, en las que se espera un recurso de carácter penal o contencioso-administrativo más pronto que tarde, tal y como han anunciado los propios vecinos.

El concierto de Lola Índigo aumenta las quejas y amplía el debate sobre los conciertos en zonas residenciales: "Si se incumple la normativa habrá que suspender"

Los detalles del reubicado show de Lola Índigo ya se conocen. Hablamos de 1.200 metros cuadrados de pantalla LED, una torre central de 28 metros (la estructura más alta jamás utilizada por un artista español) y un despliegue de 200 altavoces. Estos últimos, a pesar de la magnitud, estarán repartidos por todo el recinto con el objetivo de que el sonido no salga despedido con más fuerza cuando salga del estadio, como ha ocurrido en otros conciertos.

Pero la polémica no tiene intención de cesar. Los vecinos de Las Musas y Las Rozas, conocedores de la realidad, continúan elevando la voz contra "las molestias constantes" del ruido de las actuaciones, aluden a que "no hay nada intermedio que atenúe progresivamente el ruido" y que eso aumenta aún más el poderío con el que llega el sonido a las viviendas. "Estamos sufriendo las consecuencias de un 'eventódromo'", esta vez, el camino esta ya caminado, y los vecinos del Bernabéu ya están ayudando y apoyando en la causa, a lo que se suma el 'puño popular' levantado por gran parte de la masa social, que se suman a la protesta a través de las redes sociales. "Hay que respetar a los vecinos afectados", comenta un usuario, mientras que otro señala a las sanciones económicas que otros artistas como Manuel Carrasco recibieron por el exceso de ruido (400.000 euros en total en ese caso): "¿Qué han negociado sobre la multa del concierto de Lola Índigo en el metropolitano? Porque ahí también hay vecinos que se quejan y el recinto no está tapado ni se han hecho obras para reducir el ruido". Otro comentario es claro: "Si se incumple la normativa, habrá que suspender los conciertos".

Otros tantos entienden que el concierto de Lola Índigo pasará la pelota caliente a Aitana, cuyo concierto contará con problemas u obstáculos de mayor nivel por el seguimiento de las denuncias de las agrupaciones vecinales del Metropolitano: "Cuando el ruido en el concierto de Lola índigo provoque que los vecinos del metropolitano se quejen y tampoco haya concierto de Aitana allí...". Otros mensajes implican directamente a los artistas para que se posicionen: "Las invito a hacer un ejercicio de reflexión y empatía, y a actuar únicamente en lugares donde su “actividad artística” no afecte el derecho al descanso y la salud de los vecinos".

Los vecinos han criticado que "se pidan licencias de manera puntual" y han recalcado que "los ruidos que se producen son un atentado contra la salud pública". Natos y Waor, Imagine Dragons, AC/DC, Lola Índigo o Aitana son algunos de los 12 conciertos programados en el Metropolitano para este curso de eventos. Además, Bad Bunny romperá récords al actuar hasta en 10 ocasiones por su gira Debí Tirar Más Fotos en el 2026.