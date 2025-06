Madrid aprueba definitivamente bonificar al 50% el impuesto de sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos

La Asamblea de Madrid ha dado hoy luz verde definitiva a la ampliación de la bonificación al impuesto de sucesiones y donaciones en la comunidad para parientes del llamado grupo 3: hermanos, tíos y sobrinos. La bonificación pasa del 25% al 50%, lo que convierte a Madrid en la primera región de España en aplicarla y permite a Isabel Díaz Ayuso seguir presumiendo de rebajas fiscales. La ley aprobada hoy, recalca el Gobierno regional, supone el trigésimo segundo recorte de impuestos desde que Ayuso accedió a la presidencia de la comunidad".

La consejería de Economía, Hacienda y Empleo estima que la medida afectará a unos 14.000 madrileños, con un ahorro de 140 millones de euros anuales. La medida, aprobada con los votos a favor del PP y Vox y en contra de Más Madrid y PSOE, será publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en los próximos días regional y entrará en vigor el próximo 1 de julio.

En su defensa de la reforma legal, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha recurrido a argumentos ideológicos y programáticos, pero también "pragmáticos". Según ha señalado, desde que se empezaron a ampliar las bonificaciones de este impuesto, la recaudación por el mismo ha crecido un 27,5%. El número de donaciones declaradas ha pasado de 4.000 cuando no había bonificaciones a 77.300 en 2024, ha anunciado, un incremento del 1.800%.

La medida, ha sostenido, "sube la recaudación y contribuye a aflorar operaciones que de otra forma quedarían en la economía sumergida".

En el debate, la diputada de Vox Ana Cuartero ha polemizado con la consejera Albert y el Grupo Popular tras considerar que la medida se queda corta. Entre las ocho enmiendas presentadas por la formación de ultraderecha se apuntaba a elevar el porcentaje de la bonificación ahora aprobada hasta el 99% o establecer un carácter retroactivo. En concreto reclamaban que se contemplara la bonificación para cualquier donación y sucesión realizada desde el 1 de enero de este año y a todas las operaciones de esta naturaleza en que se liquidaran impuestos desde el 1 de julio de 2023. A pesar del rechazo a sus enmiendas, el partido ha votado a favor de la ley.

Desde hace una semana el PP ya había dejado claro que no elevaría la bonificación por encima del 50%. En relación con la retroactividad, tampoco se han abierto a aceptarla con el argumento de la seguridad jurídica. "La retroactividad", ha sentenciado el diputado popular Alonso Bernal "genera inseguridad jurídica, de la que no somos amigos, y genera arbitrariedad". La mejor forma de evitar esa arbitrariedad, ha dicho, es que la medida entre en vigor "cuando debe, con la publicación en el BOE". En una intervención bastante dura con Vox, Bernal ha llegado a acusar a los de Abascal de "populismo fiscal".

"Estrategia fiscal regresiva"

La izquierda, entretanto, ha llevado su oposición a la medida por otros derroteros, el de la progresividad fiscal. Tanto a juicio del PSOE como de Más Madrid, esta bonificación se dirige a favorecer a las grandes fortunas. El socialista Daniel Rubio ha subrayado el hecho de que, según el propio gobierno regional, la bonificación llegará a 14.000 madrileños frente a una población de siete millones de habitantes, algo, ha señalado, que no parece compadecerse con el "interés general". Según Rubio, que ha reclamado una aplicación de estas bonificaciones progresiva y no única, la iniciativa nace de una "estrategia fiscal regresiva" "En la actualidad, ya más del 90% de los herederos están exentos o apenas pagan tributos. Ese impuesto solo lo pagan aquellos que tiene 400.000 o 500.000 euros o por encima. A las rentas y medias o bajas esta bonificación no les va a afectar".

Desde Más Madrid, la diputada Marta Lozano ve en medidas como esta la intención de "laminar el estado de bienestar". La representante de la formación regionalista ha cifrado en más de 6.000 millones de euros lo que la Comunidad de Madrid ha dejado de recaudar por las rebajas fiscales aprobadas desde que Ayuso es presidenta y ha mantenido que el 75% de ese ahorro fiscal ha servido para beneficiar a un 5% de las familias. "El debate", ha enfatizado, "no va de impuestos sí, impuestos no. Va de progresividad fiscal, de justicia social. Esa es la conquista que hoy todos los Trump, todos los Milei y todos los Ayuso de turno tienen por objetivo derribar".

Lozano también ha criticado el argumento defendido por el gobierno madrileño de que se trata de un impuesto anacrónico. "De los 27 países de la Unión Europea", ha asegurado, "hasta 16 aplican este impuesto, que en Francia y Bélgica supone el 1% de la recaudación fiscal".