Renfe critica a la Comunidad de Madrid por obligar a cerrar la estación de Sol este viernes

Este viernes 13 de junio, la estación de Sol de Metro (líneas 1, 2 y 3 del suburbano) y de Cercanías (líneas C-3 y C-4) volverá a permanecer cerrada al público desde las 18:30 hasta las 00:00 horas con motivo del concierto gratuito organizado por la Comunidad de Madrid para celebrar el 40º aniversario de la Real Casa de Correos como sede del Gobierno regional.

Una decisión que Renfe ha reprochado a la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso. A través de un comunicado distribuido en su web y redes sociales, la empresa considera que tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad de Madrid hacen un uso "cada vez más frecuente" de la Puerta del Sol para distintos eventos que "se comunican de manera precipitada y sobrevenida". Y les pide a que "en la planificación de eventos de gran afluencia, consideren el impacto que estas decisiones generan en la movilidad y en el aprovechamiento de las instalaciones construidas para facilitar los desplazamientos de los ciudadanos".

En un comunicado, Cercanías Madrid ha recordado que durante un viernes habitual, la estación de Sol registra cerca de 80.000 movimientos. En concreto, el pasado viernes este punto registró un total de 79.199 movimientos de viajeros (38.060 entradas y 41.139 salidas) a lo largo de toda la jornada. De ellos, cerca de 26.000 se produjeron en el intervalo comprendido entre las 18.00 y las 00.00 horas, según los datos del 6 de junio.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha cuestionado esas críticas por el cierre puntual de Sol cuando hay "averías diarias" en Renfe. "A ver si ahora el problema de Renfe van a ser los cierres que se producen en Sol cuando tenemos averías diarias y continuas en toda la red nacional y vemos como cada día le toca a un sitio", ha lanzado la portavoz municipal en la rueda de prensa posterior ala Junta de Gobierno, "a Madrid le toca muchas veces tanto a Cercanías como a los trenes de alta velocidad".

"No es que la Comunidad de Madrid cierre a su propio criterio sino cuando desde Policía Municipal o Nacional entienden que la manera de garantizar mejor la seguridad ante un evento es que se produzca el cierre de esa estación", ha apostillado.

Las restricciones del viernes

La medida de cierre temporal, a petición de la Comunidad de Madrid, responde a la previsión de gran afluencia de público que se espera en este céntrico punto de la capital, la Puerta del Sol, con motivo del espectáculo musical En Sol y sin playa, 40 años, vaya, vaya, a partir de las 20:00 horas. Por ello, la estación permanecerá cerrada entre las 18:30 y las 00:00.

Además, 20 minutos antes del cierre de la estación no se permitirá el acceso a la misma. En cualquier caso, se podrán realizar transbordos entre las líneas C-3 (Aranjuez/Atocha/Sol/Chamartín) y C-4 (Atocha/Sol/Chamartín/Cantoblanco) de Cercanías, que prestarán su servicio habitual.

No obstante, estarán permitidos los transbordos en el vestíbulo común situado bajo la Puerta del Sol. Están garantizados los trasbordos en Metro en las líneas 1, 2 y 3, aunque no así en la Línea 5 (Alameda de Osuna-Casa de Campo), han apuntado desde Cercanías Madrid.

También habrá restricciones la estación de Gran Vía (líneas 1 y 5 de Metro), donde no será posible utilizar la conexión de Cercanías y los viajeros no podrán acceder a la vía pública por la salida de Metro de Gran Vía durante este intervalo de tiempo.

En este punto se establecerá un dispositivo de seguridad con vigilantes que controlarán el acceso a las instalaciones y permitirán su apertura en caso de ser necesario para facilitar la evacuación. Además, se reforzará la información a los viajeros mediante la presencia de interventores a bordo de los trenes de Cercanías y en los andenes antes de la llegada a Sol.

Homenaje a la música de los 80 y 90

El concierto reunirá a más de una decena de artistas y bandas en un escenario situado junto al kilómetro 0. El cartel es obra del dibujante y viñetista José Manuel Esteban, que rinde homenaje a la Real Casa de Correos, edificio protegido como Bien de Interés Cultural, en el centro de la imagen, con un guiño a las siete estrellas de la bandera de la Comunidad de Madrid.

Cartel del concierto grstuito por el 40º aniversario de la Casa de Correos. / .

Sole Giménez (Presuntos Implicados), Jeanette, Conchita, Queralt Lahoz, Rubi, Josemi Carmona, Rebeca Jiménez, Lin Cortés, Mercedes Ferrer, Tino di Geraldo, Bernardo Vázquez (The Refrescos), Teo Cardalda (Golpes Bajos). Paul Alone, Alice Wonder y el grupo Un pingüino en mi ascensor, entre otros, interpretarán los temas más emblemáticos de los años ochenta y primeros noventa, en una velada festiva y abierta a todos los públicos.

Todos ellos interpretarán canciones que habitan el imaginario colectivo de los madrileños como Aquí no hay playa, ¿Por qué te vas?, Cómo hemos cambiado, Veneno en la piel, Lucha de gigantes o Pongamos que hablo de Madrid, entre otros temas. Cuando todos hayan actuado en solitario, el show final será una interpretación conjunta de todos los artistas y bandas participantes.