Este es el día en el que todos los accesos a la estación de Sol estarán cerrados por un concierto: ¿qué alternativas tengo para llegar al centro?

Si pensabas pasar por el centro de Madrid este fin de semana, te adelantamos que la estación de Sol estará cerrada como consecuencia de un concierto gratuito cerca de sus inmediaciones. El acceso a la estación de Cercanías de Sol o la entrada por Gran Vía dejarán de estar disponibles desde las 18:00 horas del viernes 13 hasta el fin del servicio.

Los trenes de Cercanías de las líneas C-3 y C-4 efectuarán parada en la estación de Sol, pero los viajeros solo podrán bajar para cambiar de línea o para hacer transbordo entre las líneas de Cercanías C-4 y C-3 o las líneas 1, 2, 3 de Metro de Madrid.

Por otro lado, en un comunicado, Renfe ha precisado que el cierre de la estación de Gran Vía no será total. Se establecerá un dispositivo de seguridad con vigilantes que controlarán el acceso a las instalaciones y permitirán su apertura en caso de ser necesario para facilitar la evacuación. Además, se reforzará la información a los viajeros mediante la presencia de interventores a bordo de los trenes de Cercanías y en los andenes antes de la llegada a Sol.

¿Qué concierto gratuito se celebra en la Puerta del Sol?

El motivo de este cierre radica en que Madrid celebrará este viernes 13 de junio el 40º aniversario de la Real Casa de Correos como sede del Gobierno regional con un concierto gratuito en la Puerta del Sol. Los temas más emblemáticos de los años ochenta y primeros de los noventa sonarán en pleno centro con el acompañamiento de Sole Giménez, Jeanette, Teo Cardalda, Rubi, Josemi Carmona, Mercedes Ferrer, Alice Wonder, Queralt Lahoz o The Refrescos.

Se prevé que miles de madrileños se acerquen a disfrutar de esta jornada festiva, factor que ha propiciado el cierre de la estación de Sol para evitar aglomeraciones e incidentes a lo largo del evento.

¿Cómo puedo llegar al centro sin pasar por Sol?

Si no tienes cómo ir al concierto si no es por medio de Metro o Cercanías, has de saber que, por suerte, Sol está bien conectada con otras estaciones. Así, la opción más fácil para aquellos que necesiten llegar al centro es bajarse una parada antes o una después e ir andando hacia la localización del concierto.

Algunas de las paradas que te pueden servir para llegar rápidamente a la Puerta del Sol sin largas caminatas son Sevilla, Banco de España, Tirso de Molina, Tribunal, Plaza de España u Ópera, ubicadas en las líneas 1, 2, 5 y 10.