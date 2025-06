¿Cuándo dan las notas de la PAU en Madrid? Esta es la hora exacta a la que estarán disponibles

Llega el temido día para los estudiantes que realizaron la PAU hace apenas una semana. Mientras unos se quedaban en casa revisando los ejercicios y calculando su potencial nota de corte, otros aprovechaban y se iban de viaje para dar por comenzado el verano.

Esta PAU ha sido de lo más variable. Si bien ha habido exámenes que los alumnos han agradecido y sabían que iban a suponer una buena nota en su expediente, otros no eran del todo fáciles. Además, el modelo de PAU de este año no tenía nada que ver con el de los anteriores años: las preguntas ya no eran intercambiables.

Ahora, los jóvenes ya debaten a qué carreras deben echar la matrícula, qué nota de corte necesitarán para cursar sus estudios soñados o si sus calificaciones estarán a la altura del nivel que se pide en la universidad.

Por suerte, la incertidumbre se acaba este viernes 13 de junio. A lo largo de la mañana los alumnos irán recibiendo por medio de un mensaje de texto las notas y, por ende, las redes se llenarán de emoción al conocer las calificaciones provisionales de la PAU.

¿Cuándo dan las notas de la PAU en Madrid?

Quedan tan solo unas horas para que los estudiantes de Madrid reciban sus calificaciones. A las 12:00 se resolverá el futuro de muchos pero, mientras tanto, se debaten carreras, se viven nervios y se hacen posibles cuentas para denominar si se llegará al resultado deseado.

Conocer con certeza las notas de corte de todas las universidades madrileñas se vuelve un factor crucial para la realización de los cálculos. Aunque estas puedan fluctuar y cambiar de un año a otro, lo más seguro es que, si llegas a la nota de corte que se estableció el año pasado, conseguirás entrar en la carrera.

De lo que muchos se olvidan en este cálculo es de la importancia de la nota media de Bachillerato. Constituye en 60% de la calificación final, dejando que el peso de la PAU se quede en un 40. Los parámetros que deberás tener en cuenta para el cálculo de la calificación final es la nota de la fase obligatoria, las calificaciones de la fase optativa y la nota media de los dos años de Bachillerato.