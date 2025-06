Ayuso lleva a Santos Cerdán y "la banda del Peugeot" a la Asamblea de Madrid: "Vaya noche en la Moncloa"

Las informaciones en torno al informe de la UCO que cita al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en relación con el cobro de comisiones por el amaño de obras públicas ha surgido, como casi cada asunto nacional, en la sesión de control de hoy a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea regional. "Estimada portavoz de la banda del Peugeot" ha sido como Ayuso se ha referido a la socialista Mar Espinar, en referencia al proceso en que Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García apoyaron a Pedro Sánchez en su campaña por la secretaría general del PSOE y los viajes por España en un coche de esa marca.

"Vaya noche en la Moncloa", ha ironizado la presidenta madrileña, "vaya noche han pasado de encierro. Habrán tenido que llamar a Telelangosta: 'Oiga, mande más que de aquí no podemos salir hasta que no organicemos otra operación de Estado'".

La respuesta ha llegado después de que Espinar, en una pregunta sobre vivienda, señalara que en Madrid este es "el problema para la mayoría de la gente y el negocio para unos pocos" y reprochara a Ayuso no adherirse al pacto de vivienda ofrecido por Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes por sectarismo ideológico. Espinar, ha comenzado, de hecho, su intervención saludando en catalán, euskera y gallego, en alusión a la polémica protagonizada por la presidenta madrileña en el encuentro de Barcelona el pasado viernes al salirse durante los discursos de Imanol Pradales y Salvador Illa.

La socialista ha acusado a Ayuso de estar "a otras cositas", en concreto al "cerco judicial" en torno a su pareja, Alberto González Amador, y a la gestión de las residencias durante la pandemia. Frente a ello, además de "la banda del Peugeot", Ayuso ha sacado el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una actuación que "carcome", ha dicho, "desde la Moncloa hasta las entrañas del PSOE-M". En ese sentido, ha vaticinado que acabarán cayendo "el ministro digital", en referencia a Óscar López, secretario general de los socialistas madrileños, y la secretaria de Organización, Pilar Sánchez Acera. El nombre de ambos surgió en relación con la filtración de un correo del abogado de González Amador a la fiscalía que es por lo que se ha investigado a García Ortiz.

La presidenta madrileña se ha revuelto igualmente contra la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, y contra la también dirigente de la formación y ministra de Sanidad, Mónica García, a quienes ha acusado de ser "cómplices de corrupción de Estado, por no dejar el coche oficial". "Acabarán todos en el Partido Socialista cobrando", ha augurado Ayuso.

Previamente, Bergerot había criticado a la mandataria madrileña por "hacer el ridículo" en la Conferencia de Presidentes y, en línea con lo reclamado por Espinar, por renunciar a una inversión de más de 800 millones de euros para construir vivienda, no sin dejar de aludir a las causas judiciales contra González Amador y por los protocolos de no derivación hospitalaria de residentes durante los primeros meses de la pandemia.

Había comenzado la sesión de control, no obstante, con una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, sobre bandas juveniles. La diputada de la formación de ultraderecha ha acusado a Ayuso de entregar Madrid "barrio a barrio" a quienes no vienen "a convivir sino a delinquir". La presidenta regional ha respondido con una de sus consignas habituales: "En Madrid se escuchan todos los acentos del español", ha reprochado a Vox que le exija hacerse cargo de competencias que no le son propias y se ha referido a las protestas contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en EEUU. "En Madrid, un mexicano, un colombiano, un costarricense están en su casa", ha asegurado. "Lo que no pienso fomentar son las imágenes que estamos viendo en Estados Unidos, que rechazo plenamente".