Ultimátum a Más Madrid y PSOE: hasta el viernes para presentar sus propuestas para el protocolo del Retiro

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de Madrid, Borja Carabante, ha dado de plazo hasta el fin de semana a Más Madrid y PSOE para presentar sus propuestas para revisar el protocolo de cierres del Retiro. Sin salirse del guión de los últimos días, el titular del Área ha reiterado que el Ayuntamiento esta "abierto" a la actualización del mismo, siempre y cuando se haga por consenso siguiendo y siguiendo criterios técnicos y de seguridad.

Carabante ha conminado a los grupos de la oposición que "han criticado la aplicación de este protocolo" a que "planteen esas propuestas concretas" que afirman tener y que "hasta ahora no han planteado". Para ello, ha especificado el delegado tras la reunión telemática de la Mesa del Árbol de esta mañana, "les hemos dado de plazo hasta final de semana".

Por lo que respecta la seguridad, el titular de Medio Ambiente ha detallado que "el 70% de las ramas y árboles caídos en el Parque de El Retiro se han producido bajo alerta naranja y roja", por lo cual se entiende que "la aplicación del protocolo es correcta para garantizar la seguridad" de los viandantes. "Esta no es una decisión política", ha incidido Carabante, por lo que las propuestas recibidas no van a ser valorados por el equipo de Gobierno, sino por los servicios técnicos municipales.

"Hay que tener en cuenta que cualquier modificación del mismo afecta a la seguridad y que, por tanto, cualquier alteración del mismo, asumimos una grandísima responsabilidad", ha añadido. En este sentido, ha reprochado que la izquierda madrileña lleven "criticando varios días" el actual protocolo, pero "no proponen nada". Según Carabante, "uno no puede criticar un protocolo si no tiene una alternativa o unos puntos de mejora".

Hasta 300 incidencias en las últimas alertas

Volviendo a las consecuencias del calor y las condiciones extremas sobre el arbolado del Retiro, el delegado ha detallado que se han registrado unas 300 incidencias en las últimas activaciones de las tres alertas (amarilla, naranja y roja). De ellas 240 se produjeron en alerta roja y naranja, desde árboles volcados a ramas de grandes dimensiones.

"Conozco las molestias, soy consciente de ellas y las comparto incluso con ellos porque también soy usuario del parque del Retiro pero tienen que entender que esto lo hacemos única y exclusivamente para garantizar las condiciones de seguridad, para que cualquier familia, cualquier madrileño, cualquier visitante que acude al parque del Retiro no tenga que ir con miedo , sino con plena garantía de que puede acceder sin ningún riesgo", ha trasladado.

Más Madrid pide datos y PSOE reclama una reunión monográfica

Al hilo de esta cuestión, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha reclamado al Consistorio que le facilite los datos sobre el arbolado del Retiro para poder hacer propuestas "pertinentes" respecto al protocolo. Una petición que, según ha trasladado Maestre a los medios este miércoles, su formación "lleva más de un año y medio" formulando.

"Lo que hemos planteado hoy, que es lo que llevamos planteando más de un año y medio, es que sin saber y conocer el estado del arbolado no se pueden plantear propuestas de mejora ni de modificación de los protocolos", ha argumentado la líder de la oposición, quien ha acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de "ocultar" esta información. "Quien tiene que hacer su trabajo es el Gobierno municipal", ha rematado Maestre.

Por su parte, el PSOE-M, crítico con que la reunión de esta mañana "no haya servido para nada", ha exigido un nuevo encuentro monográfico con la revisión del protocolo como único punto del orden del día. "Queremos que el señor Carabante nos convoque a esta reunión, pero que previamente nos facilite y nos envíe toda la documentación técnica que él tiene", ha trasladado la concejala socialista Emilia Martínez.