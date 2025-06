Madrid destinará 600.000 euros a financiar desayunos saludables para alumnos vulnerables el próximo curso

La Comunidad de Madrid destinará 600.000 euros a financiar desayunos saludables para alumnos de hogares vulnerables en el curso 2025-2026. Así lo ha avanzado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, quien ha asegurado que se espera que esta ayuda cubra a hasta un millar de estudiantes de colegios públicos y concertados de la región cuyas familias sean perceptoras del ingreso mínimo vital estatal o de la renta mínima de inserción autonómica.

Los beneficiarios, alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) y de Primaria, recibirán el desayuno en el colegio entre las ocho y las nueve de la mañana, antes del inicio de la jornada escolar. El importe de la ayuda es de un máximo de 55 euros al mes por persona, pero no la cobrarán las familias, sino que la consejería las abonará directamente al centro docente correspondiente.

No ha sido el único anuncio que ha hecho Viciana en un día marcado por la filtración del régimen de sanciones de hasta un millón de euros que contempla un borrador provisional de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia que prepara su departamento. La Consejería ya había aprobado hace unas semanas las normas reguladoras del procedimiento de concesión de las becas de comedor, entre cuyas novedades están que se amplían los potenciales perceptores a hijos de miembros de las Fuerzas Armadas destinados en Madrid o a familias numerosas cuya renta per cápita familiar no supere los 10.000 euros, lo que supone un aumento desde los 8.400 euros, que es el mismo que se contempla para familias no numerosas.

Hoy se ha sabido el presupuesto destinado a esas becas de comedor para el próximo curso. Serán 68 millones de euros, la misma cantidad que se anunció en abril de 2024 para este año. La cuantía que reciban los beneficiarios irá desde los 295 euros anuales hasta la totalidad del coste del servicio de comedor, fijado en este curso en 5,50 euros diarios. A los 68 millones de euros del Gobierno regional se añaden, además, 7,4 millones aportados por el Ayuntamiento de Madrid a través de un convenio para completar el importe de la beca de familias de la capital identificadas como especialmente vulnerables por los servicios sociales municipales.

También ha informado Viciana del importe que se destinará a las becas para alumnos de Bachillerato de centros concertados y privados. Serán 43,5 millones, también como en el curso actual. La consejería justifica estas ayudas en el hecho de que el Bachillerato es gratuito en los institutos públicos y se trata de esta forma de favorecer "la libertad de elección de las familias". Se prevé que estas becas, de entre 2.000 y 3.750 euros anuales, en función de la renta familiar, lleguen a 15.000 estudiantes. Por primera vez se tendrán en cuenta para la baremación sus resultados académicos.

El plazo de presentación de solicitudes tanto de las becas de comedor como de las de Bachillerato se abrirá en los próximos días.

El consejero de Educación ha dado cuenta, igualmente, de las obras de ampliación de dos institutos, el María Rodrigo, en Villa de Vallecas, que sumará seis aulas de Secundaria y otras seis de Bachillerato, para un total de 360 alumnos, y el Vega de Tajuña, en Morata de Tajuña, que crecerá con cuatro nuevas clases de Bachillerato para 140 estudiantes.

Asimismo, ha comunicado que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación normativa que permitirá poner en marcha desde el inicio del próximo curso la iniciativa Patios abiertos, anunciada hace dos semanas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que consiste en mantener abiertas en horario vespertino no lectivo instalaciones como los lugares del recreo, las dotaciones deportivas o las bibliotecas de los colegios para que tanto alumnos como otros niños de la localidad puedan acceder a jugar, leer o estudiar. El plan contemplará ayudas a los ayuntamientos para que doten a los centros educativos del personal necesario para la supervisión.