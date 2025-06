Lola Lolita da explicaciones tras su comportamiento con Nil Ojeda y un empleado de una tienda en Madrid: "Decidí exagerarlo todo e interpretar un personaje"

La influencer Lola Lolita continúa en el ojo del huracán después de su vídeo con Nil Ojeda en Madrid, en donde participó como invitada especial del programa 18 de la serie '21 días entre millonarios'. Una entrega subida a YouTube cuyo objetivo es observar la vida de un famoso 24 horas sin gastar, a cambio de que el creador de contenido les haga un favor a cambio.

En esta ocasión, tanto Nil Ojeda, como Misho Amoli y WhereisLeto, los otros dos influencers que le acompañan, se quedaron atónitos tras la reacción negativa de Lola Lolita durante todo la experiencia. Reacia y antipática, Lola Lolita acabó queriendo, en el momento clave del capítulo, que Nil Ojeda le comprara un bolso Saddle de Dior, de un valor de 4000 euros. Finalmente, Nil la puso a prueba dividiendo el gasto entre ella y Leto comprando un bolso Louis Vuitton a las dos. "¿Me voy a quedar sin un Dior por darle un bolso a Leto? (...) Soy materialista y no me importa (...)", reaccionó cabreada ante la decisión del youtuber, para justo poco tiempo después tratar de forma altiva y desagradable a un empleado de una tienda de relojes: "¡Qué coño! ¿Quién te ha dicho que saques esto?".

La aclaración de Lola Lolita respecto a su actitud en el vídeo de Nil Ojeda: "Era todo contenido"

A pesar de que el propio Nil Ojeda la ha defendido, la agresividad de Lola Lolita durante el vídeo sigue pasándola factura respecto a la opinión pública, que sigue pronunciándose duramente contra la influencer. Es por eso que la participante en la serie ha querido salir a dar explicaciones respecto a lo ocurrido, de cara a calmar las aguas: "Creo que necesito hacer un vídeo (...) estoy muy mal".

Grabado y subido a su cuenta de TikTok, Lola Lolita ha querido confirmar su poco conocimiento y adaptación al concepto de la serie, a pesar de afirmar que Nil y ella "son buenos amigos" y que "ella estará siempre para lo que él necesite". A su vez, ha aclarado que "no tiene nada que ver con el resto de gente que ha participado" y que "es un perfil diferente".

De cara a la polémica de su comportamiento, la influencer ha reconocido su error, pero a su vez ha aludido a que "era todo contenido": "Decidí exagerarlo todo e interpretar un personaje" (...) la situación me estaba sobrepasando y se me estaba todo yendo un poco fuera de control". Lola Lolita ha seguido desarrollando su argumento contando que "le pareció divertido darle la vuelta a la situación (...) y en vez de ser la que regalaba ser ellos los que le regalaban a ella" pero que "el resultado no ha tenido nada que ver con lo que esperaba".

"He sido siempre totalmente transparente y espero nunca haceros dudar de cómo soy", ha señalado, para luego sacar el tema del bolso, sugiriendo que "no lo quiere ver ni en pintura". Lejos de despejar las críticas, la influencer no ha convencido con sus explicaciones, generando más controversia respecto a lo que consideran mucho como "una excusa para tapar la realidad": "Tiras la piedra y escondes la mano"; "El dependiente de la joyería también era un personaje supongo; "Ha debido de ser el domingo más duro de tu vida"; o "El que se la queda pierde" entre muchos mensajes.