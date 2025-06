España, España, España… Los Teatros del Canal quieren recuperar el patrimonio nacional en su nueva temporada: "Están al servicio del país"

Los Teatros del Canal se han prometido recuperar el patrimonio teatral español en su nueva temporada. En la programación que Ruperto Merino, su director, ha presentado este martes destaca el peso de las compañías nacionales: José Luis Alonso de Santos, Josep María Mestres, Ainhoa Amestoy, Mario Gas y Martina Cabanas, entre otras, protagonizarán durante 10 meses, hasta junio de 2026, una parrilla que no se olvida de la danza, la música y las artes vivas. “Queremos rendir homenaje a los artistas que triunfan fuera de nuestras fronteras. Tenemos un compromiso con España, por eso acogeremos compañías de las zonas afectas por la daña”, ha subrayado Merino. Lo dicho: España, España, España.

Con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano, se han diseccionado los 93 espectáculos que arrancarán, como excepción, en julio con Ana Zamora: la directora madrileña estrenará en el monasterio circense de Santa María la Real de Valdeigledias en Pelayos de la Presa Hacia ecos de lo sagrado, una pieza concebida específicamente para este lugar. “Como siempre, apostamos por la experimentación y la vanguardia”, ha insistido Merino.

Un momento del 'Bérénice', de Romeo Castellucci. / JEAN MICHEL BLASCO

Están previstas obras de 20 países, con 19 estrenos absolutos. Proceden de Argentina, Colombia, Grecia, Rumanía o Francia, repartidas entre las distintas disciplinas que acoge el centro. Como ya sucedió en la temporada pasada, se dedicarán más días a la exhibición de producciones propias e invitadas. Asimismo, se repondrán espectáculos de gran acogida como Todos pájaros, de Wajdi Mouawad, y Los cuernos de don Friolera, de Valle-Inclán. “Los Teatros del Canal se han convertido en uno de los espacios de artes escénicas más importantes de Europa sin perder su carácter popular. Están al servicio del país. Por ello, han reservado escenarios para aquellas compañías que se han visto afectadas por la dana”, ha comentado Díaz Ayuso al tiempo que el Ballet Español de la Comunidad de Madrid ha presentado un pasaje de Viaje al amor brujo.

Declan Donnellan revisitará 'Medea'. / STEFAN ZDRAVESKI

Del siglo de Oro llegarán nuevas aportaciones a clásicos conocidos, como el Numacia de Miguel de Cervantes a cargo de José Luis Alonso de Santos y el Teatro del mundo de Calderón de la Barca en versión de la compañía For the Fun of It. No faltará Lope de Vega gracias a la nueva visión que Josep Maria Mestres le ha dado. Desde fuera de España, el italiano Romeo Castelucci y la francesa Isabelle Huppert refornularán el Bérénice de Jean Racine. El británico Declan Donellan, en cambio, hará lo propio con Medea. El director albanés Mario Banushi, afincado en Grecia, vuelve con MAMI, un poema visual sobre la relación de una madre y su hijo. El suizo Christoph Marthaler, por su parte, aterrizará con The Summit.

Shakespeare y Sansón

Dos espectáculos más reflejan la atención que Teatros del Canal presta a otras instituciones culturales. Uno de ellos lleva la firma de los artífices de La Zaranda, el gran grupo andaluz que ha marcado la historia del teatro español con un estilo propio y reconocible. Eusebio Calonge y Paco de La Zaranda colaboran con la compañía argentina Teatro Picadero en Quien sea llega tarde. El otro fue uno de los grandes éxitos del Teatro Lliure en 2024, El día del Watusi, una multipremiada adaptación de la novela del malogrado escritor Francisco Casavella sobre la Barcelona de finales del siglo XX. Ese vínculo argentino de La Zaranda es similar al que ha establecido la dramaturga española Martina Cabanas con Espacio Callejón de Buenos Aires para estrenar La curva del tiempo, que también se verá en Madrid.

Ainhoa Amestoy está al frente de 'Los cuernos de don Friolera'. / PABLO LORENTE

La ventana abierta a Hispanoamérica con Canal Hispanidad, bajo cuyo sello se programan 12 espectáculos, deja entrar con fuerza la creatividad de Argentina y Chile. Se refuerza la colaboración con el Teatro San Martín, de donde procede un Shakespeare firmado por Calixto Bieito: La verdadera historia de Ricardo III. Otra producción shakespeariana, la comedia Medida por medida, dirigida por Gabriel Chamé, completará esta doble visión austral de la obra del bardo inglés. Gonzalo de María nos acercará en Sansón de las islas a la guerra de las Malvinas desde la perspectiva de un luchador de wrestling al que invitan a participar en un programa de televisión para animar a la tropa. Otras dos piezas de la escena independiente bonaerense de Romina Paula y Luciana Acuña, completan la perspectiva teatral de la bullente creación argentina que se representará en Madrid.

La zarzuela Albert Boadella

"Este teatro representa a un Madrid libre y plural, donde se escuchan todos los acentos del español. Acoge clásicos, maestros vivos. Todo aquel que tiene una idea nueva encuentra aquí su sitio", ha señalado Díaz Ayuso, mientras Merino desvelaba su apuesta por la danza. Russel Maliphant, Gegrory Maqoma, Dani Pannullo, Carmen Werner, Daniel Abreu y Alberto Velasco son algunos de los nombres que copan el cartel. Con motivo del 70 anivesario del Corral de la Morería, se han programado las actuaciones de Belén López, Marco Flores y Ana Morales, entre otros. Respecto a las artes vivas, que ocuparán espacios no convencionales, como la sala de Cristal, se encuentran Niño de Elche, Cuqui Jerez, Checho Tamayo, Amaia Bono, Álvaro Silvag y Damián Montes de Oca.

El 'Sansón de las islas' de Emiliano Dionisi. / CARLOS FURMAN

El apartado musical comenzará con una zarzuela contemporánea dirigida por Albert Boadella: El orgullo de quererte está protagonizada por Alondra de la Parra y la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Sobresale Under the Shadow, con el contratenor Carlos Mena interpretando temas barrocos versionados desde el pop y el jazz, con la Disfonik Orquesta, así como el recital del pianista parisino y compositor de jazz Thomas Enhco. Igualmente son destacables la presencia del músico Abraham Cupeiro y el violonchelista Sheku Kanneh-Mason, mientras que la música contemporánea tendrá su cita con Los Estunmen, ópera en un acto con música de Fernando Velázquez, compositor reconocido por sus bandas sonoras como la de Un monstruo viene a verme, premio Goya en 2017.