Una cita con Agatha Ruiz de la Prada en el centro de Madrid: descubre todos los secretos del taller de la diseñadora en la segunda edición de 'Rutas por la moda'

Después de una exitosa edición en 2023, Madrid se vuelve a vestir de diseño con una segunda tirada de 'Rutas por la moda'. La capital volverá a juntarse con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para impulsar la moda de autor española como parte esencial del atractivo turístico de la Comunidad.

Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte; Luis Fernando Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte; Laura Martínez Cerro, directora general de Turismo y Hostelería; Modesto Lomba, presidente de Asociación Creadores de Moda de España (ACME) y diseñador de Devota & Lomba, y Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME, asistieron a la presentación llevada a cabo en el atelier de Sybilla en el inicio de esta semana.

Un año más, 'Rutas por la moda' permitirá que los aficionados se adentren en los entresijos y universo de cada diseñador, pudiendo disfrutar de una experiencia única y personalizada en cada boutique, atelier o flagship que visiten. Desde encuentros con los propios diseñadores para conocer las nuevas colecciones, la posibilidad de probarse piezas de desfile, o el acceso a los talleres para conocer los preparativos de la próxima pasarela... Todas las actividades que prepara la nueva 'Ruta por la moda' tienen como objetivo poner en el centro de la experiencia al consumidor y hacerle parte del divertido y exigente proceso creativo de la moda.

Primera parada: una visita al universo de Agatha Ruiz de la Prada

Formas geométricas, colores chillones, telas vaporosas, diseños excéntricos... todas estas cualidades gritan un solo nombre, y ese es el de Agatha Ruiz de la Prada. La originaria de Madrid es una de las diseñadoras que más arriesga a la hora de confeccionar prendas y colecciones. No hay un vestido lo suficientemente vivo, una tela que se considere incómoda o tal cosa como colores neutros en el vocabulario de esta marca. Para Agatha Ruiz de la Prada, menos no es más, y ello lo demuestran sus líneas con el paso de los años. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde salen estas ideas, en qué sitio de España se diseñan las prendas o de dónde proceden los materiales?

Taller de Agatha Ruiz de la Prada, en Madrid / CEDIDA

Si pensabas que la madrileña era la que estaba detrás de todo el proceso de su marca, estás en lo incorrecto, y eso es precisamente lo que busca desmantelar una de las experiencias que más ha resonado en 'Rutas por la moda'. Reservando con cita previa podrás descubrir los entresijos de Agatha Ruiz de la Prada, conocer a su equipo y observar cómo se elaboran las prendas de primera mano.

A su vez, podrás ver dónde y cómo se hacen las fotos de las prendas para la página web, avances de las nuevas colecciones y secretos de pasarelas pasadas, cómo funciona el equipo de la marca entre bastidores o el paso a paso de cómo se elaboran y diseñan las prendas. Ahora, si no te quedas satisfecho y quieres conocer más acerca de la historia de la moda española, puedes reservar tantas experiencias en las diferentes tiendas de las 'Rutas por la moda' como desees, empapándote por completo del creciente universo del diseño en Madrid.

Taller de Agatha Ruiz de la Prada, en Madrid / CEDIDA

Adolfo Domínguez, Agatha Ruiz de la Prada, Ailanto, Ana Locking, Angel Schlesser, Anton Heunis, Bimani, Carlota Barrera, Claro Couture, Daniel Chong, Devota & Lomba, Duyos, Eduardo Navarrete, Ernesto Naranjo, Fely Campo, Félix Ramiro, García Madrid, Hannibal Laguna, Helena Rohner, Inuñez, Javier Delafuente, Jorge Vázquez / Pertegaz, Juan Vidal, Leandro Cano, Lola Casademunt by Maite, Luis Berrendero, Maison Mesa, Malne, Marcos Luengo, Miguel Marinero, Moisés Nieto, Odette Álvarez / Teté By Odette, Oteyza, Roberto Torretta, Roberto Verino, SKFK, Suma Cruz, Sybilla, Teresa Helbig, The Extreme Collection, Tíscar Espadas, Tot-Hom, Tous (con doble parada), Ulises Mérida y Varela son las marcas integradas en este proyecto que abarca además todos los estilos y tipos de producto, prêt-à-porter, a medida, complementos y joyas de autor.

'Rutas por la moda' ha sido un paso decisivo para hacer de Madrid un destino relevante para el turismo de compras, convirtiendo a la capital en un escaparate de la moda 'Made in Spain' y el slow fashion, un gran valor diferencial frente a otros destinos europeos que convierten a Madrid en parada obligatoria para los seguidores de las últimas tendencias.