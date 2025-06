La poeta Inma Pelegrín se hace con el Premio Lumen de novela 2025 con un 'thriller' rural ambientado en su Murcia natal

La primera novela de una poeta muy reconocida, y también "una antinovela de iniciación con elementos de thriller rural y ecos que van de Ana María Matute a Jesús Carrasco". Con estas palabras describe el acta del jurado Fosca, el título de la escritora española Inma Pelegrín que se ha hecho este martes con el Premio Lumen de novela. Una historia breve, en la que la tensión asoma desde la primera página, y que está protagonizada por Gabi, "un chico de una sensibilidad especial que deberá aprender a defenderse y salir adelante en un entorno claustrofóbico y hostil en el que, a pesar de todo, es posible la ternura", continuaba el jurado.

El fallo corresponde a la tercera edición de este galardón consagrado a premiar la literatura femenina, que en sus anteriores entregas fue para la escritora argentina Leticia Martín con Vladimir (2023) y para su compatriota de origen bielorruso Natalia Litvinova con Luciérnaga (2024). Como aquellas, Fosca es de alguna manera una historia de mujeres, aunque en este caso el protagonista sea un niño. Un chaval que vive en el campo murciano con su familia y al que, por ser el más pequeño y padecer unas enfermedades peculiares, su padre y sus tres hermanos no dejan de hacer la vida imposible. El refugio lo encontrará perdiéndose con su perra por el campo o en compañía de una vecina que siempre está ahí cuando se la necesita. Hasta que un día, inesperadamente, se desata la tragedia.

La autora contaba tras recibir el premio que la novela parte de una condición que ella misma sufre, igual que el protagonista: la prosopagnosia o ceguera facial, un trastorno cognitivo que le impide recordar las caras. "El chico, Gabi, sufre esta condición heredada de su abuelo. Me apetecía hablar sobre ello y me apetecía hablar sobre la vida de las mujeres, sobre esa experiencia de vida muy fuerte, muy dura, muy cerca de la tierra que ha existido y existe todavía". Parafraseaba la casi siempre poeta a otro poeta, Joan Margarit, para decir que "la poesía, o la literatura, se hace con la vida. Y creo que en este caso se cumple. No es un libro que hable de mí, pero sí de cosas que conozco".

Una novela que se huele y se toca

"Es una novela que habla del desamparo pero también de la humanidad, de lo animal y de lo humano", decía uno de los miembros del jurado, la escritora y maestra de escritores Claro Obligado, que encaja la obra en esa tradición tan española del esperpento. "Una antinovela de aprendizaje, que toma el molde de la novela de descubrimiento pero lo subvierte", añadía su compañera y también autora Elena Medel, que la describía además como una fábula muy oscura y a la vez un texto muy sensorial. "Tiene una luz que ciega, se huele. Es muy importante cómo se van describiendo los colores, y se toca la tierra árida por la que van transitando los personajes".

Al leer el texto, a otra de las participantes en el jurado, la librera Lola Larumbe, le dio la impresión de que, en un premio consagrado a la literatura escrita por mujeres, se les había colado un hombre. Enseguida le dijo a María Fasce, editora de Lumen y que presidía ese jurado, que tenían entre manos "un tesoro". Larumbe necesitaba saber de dónde brotaban esas palabras en torno a "un territorio tan duro, tan agreste, tan desesperanzado y tan solitario. Porque son personajes que giran alrededor de sí mismos, en un lugar donde el hogar no es la protección". Por su parte, la directora, guionista, escritora y también exministra de Cultura Ángeles González Sinde, que no estaba presente en la entrega pero sí había dejado su parecer por escrito, opinaba que la novela es "una reflexión sobre la masculinidad mal entendida, y sobre la dolorosa transmisión de eso que llamamos los atributos del hombre. Brillan los personajes femeninos y aquellos que desean salirse de una tradición opresiva".

De Kristof a Buñuel

Además de Carrasco y Matute, una autora a la que Inma Pelegrín admira particularmente, sobre todo su Olvidado Rey Gudú, en la presentación del premio y de este libro, que se publicará el 25 de septiembre, se mencionaban referencias o se hacían comparaciones con escritoras como Agota Kristof o Selva Almada, y se hablaba de un lenguaje "que me recordó por momentos a novelas como Panza de burro, de Andrea Abreu, o Cometierra, de Dolores Reyes", decía Fasce, "con imágenes que me llevaban a veces a escenas de Buñuel, o a una película como As bestas, de Sorogoyen".

Inma Pelegrín nació en Lorca en 1969 y es licenciada en Filosofía, Ciencias de la Educación y Psicología. Tiene una dilatada carrera como poeta que la ha llevado a ganar galardones como el Premio Internacional de Poesía Gerardo Diego (en 2008 por Óxido), el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez (en 2012 por Cuestión de horas), el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza (en 2020 por Todas direcciones) o el premio Jaén de Poesía (en 2022 por La teoría de las cosas).

Fundada en Barcelona en 1960 por Esther Tusquets, Lumen fue una editorial pionera en dar protagonismo a la literatura escrita por mujeres, y esa sigue siendo su filosofía. En línea con ella, el sello entregaba el Premio Femenino Lumen entre los años 1994-1999, un galardón concebido para descubrir nuevo talento femenino que Clara Obligado, jurado este año, ganó en 1996. El Premio Lumen de novela es heredero de aquel, y como tal su jurado está formado exclusivamente por mujeres.

Este año han sido 402 los manuscritos presentados, con amplia mayoría española (192) pero que también han llegado de Argentina (79), Colombia (40), Chile (16), Estados Unidos (12), México (46), Perú (6) y Uruguay (11). El galardón está dotado con 30.000 euros y la publicación de la novela ganadora, que tiene que ser inédita, en todo el territorio de habla hispana.