Indignación con Lola Lolita por su vídeo con Nil Ojeda en Madrid: "¿Cómo puede hablarle así a un trabajador?"

La popular influencer Lola Lolita se ha convertido en el centro de una masiva controversia en redes sociales tras su aparición en el último episodio de la exitosa serie '21 días entre millonarios' de Nil Ojeda. Lo que prometía ser una inmersión en la vida de lujo ha desatado una oleada de críticas y un debate sobre el materialismo, la desconexión con la realidad y la imagen que proyectan las figuras públicas.

La serie '21 días entre millonarios' es la nueva apuesta en YouTube de Nil Ojeda, un formato que permite a la audiencia conocer la vida de personalidades adineradas, conviviendo con ellas durante un día sin gastar nada. A cambio de esta experiencia, Nil y sus acompañantes ofrecen un "favor personal" al invitado, que puede variar desde un contacto hasta una promoción en redes sociales. La serie ha contado con invitados de renombre como Duki o Willyrex en su primer episodio.

En el episodio protagonizado por Lola Lolita, que marcó el día 18 de la serie, la dinámica tomó un giro inesperado. La influencer, quien admitió no haber visto la serie previamente y desconocer su concepto, propuso que su favor personal fuera que Nil le comprara un bolso. Inicialmente, su petición clara fue un bolso Saddle de Dior negro, valorado en cerca de 4.000 euros. Esta solicitud llevó a Misho, uno de los amigos de Nil, a comentar que sería "la primera millonaria que nos va a sacar dinero a nosotros".

Sin embargo, la situación se tensó cuando Nil decidió modificar el plan. En lugar de comprar un único bolso Dior de 4.000€, optó por dividir el presupuesto para comprar dos bolsos de Louis Vuitton, considerados más "económicos", uno para Lola Lolita y otro para Leto, otra influencer presente en la grabación.

La reacción de Lola Lolita fue el detonante principal de la controversia. Visiblemente molesta en el coche de camino a la tienda, expresó su desagrado: "¿Me voy a quedar sin un puto Dior por darle un bolso a Leto?". A pesar de que Nil intentó explicar que la intención era que todos estuvieran contentos, Lola no cedió fácilmente, declarando: "Soy materialista y no me importa". Añadió que, si no obtenía el Dior, quería "un Louis Vuitton y un pañuelo".

Finalmente, eligió un bolso Louis Vuitton OnTheGo East West en color beige crema. Este bolso, elaborado en piel Monogram Empreinte, tiene un precio de 2.800 euros. A pesar de que superaba el presupuesto de 2.000€ inicialmente previsto por Nil para cada bolso, Lola Lolita argumentó que era "baratísimo" y que había "rebajado mazo" el precio en comparación con el Dior de 4.000€. Esta reacción contrastó con la de Leto, quien se mostró muy feliz con su regalo.

Las críticas a Lola Lolita

Además, la polémica no se limitó a la situación del bolso. Los usuarios señalaron otros momentos del episodio que generaron descontento, como una percibida "actitud de diva" desde el inicio. Un usuario en X (antes Twitter) comentó que parecía estar en una campaña publicitaria de lujo en lugar de un experimento social, además de sus muestras de "tacañería" y quejas continuas.

También se le criticó un trato calificado de "condescendiente" y "desprecio de clase" hacia Soul y Leto. Un comentario viral destacó el momento en que Lola preguntó: "¿Cómo se llama este hombre?", refiriéndose a Soul, el fotógrafo de la serie, con quien llevaba horas conviviendo.

También hubo críticas por mostrar su disgusto por estar "trabajando un domingo" cuando estaban comiendo en una terraza de la madrileña Puerta de Alcalá y por su actitud cuestionable hacia un empleado de una tienda de relojes, diciéndole "¡Qué coño! ¿Quién te ha dicho que saques esto?" y "No, ni me lo enseñes". "La poca educación que le han enseñado a lolalolita en su casa, ¿cómo puede hablarle así a un trabajador?", se preguntaba un usuario en un comentario con más de 3.000 'me gusta'.

La reacción en redes sociales fue inmediata y masiva. Cientos de usuarios en X (anteriormente Twitter), Instagram y TikTok calificaron la actitud de Lola Lolita de "clasista", "egocéntrica", "materialista", "maleducada", "niñata", "altiva", "arrogante", "prepotente" y "egoísta". Comentarios como "una lección magistral de clasismo" o "un bolso te costó la carrera" se viralizaron. Los usuarios concluyeron que, a pesar de tener millones de seguidores, el vídeo dejaba claro que "el número no sustituye a la educación, el respeto ni los valores".

El vídeo superó rápidamente el millón de visualizaciones, gran parte de su éxito viral atribuido directamente a la polémica. La "cancelación" se intensificó, y los mensajes críticos llenaron las publicaciones de Lola Lolita.

Este episodio ha reabierto el debate sobre el consumo de lujo entre influencers, la aparente desconexión de algunos con la realidad económica y la imagen que proyectan a sus seguidores más jóvenes. Algunos espectadores consideraron sus actitudes "ofensivas e incómodas", deseando incluso que tuviera un "golpe de realidad".

La respuesta de Lola Lolita: "No quiero volver a ver el bolso"

Ante la magnitud de la polémica, el propio Nil Ojeda intervino para pedir respeto. Fijó un mensaje en los comentarios de YouTube explicando: "Por favor, respetad a Lola. Ella no había visto ningún vídeo del 21 días y no sabía cuál era el concepto de la serie. No os paséis".

Poco después, Lola Lolita compartió un vídeo de más de cuatro minutos en su perfil de TikTok para ofrecer su punto de vista. Explicó que aceptó participar por su amistad con Nil, sin haber visto la serie antes. Comentó que quería mostrar un lado diferente, donde los demás le hicieran un regalo, algo que en su cabeza parecía divertido. Sin embargo, confesó que en un momento dado empezó a sentirse "incómoda" porque nada estaba saliendo como había planeado.

Por ello, decidió "exagerarlo todo, interpretar un personaje exagerado que no tiene nada que ver conmigo". Reconoció que, "por las formas y por la actitud, entiendo perfectamente que en ocasiones cause rechazo, porque es que me da hasta rechazo y asco a mí misma verlo".

Lola Lolita pidió perdón a sus seguidores que no la reconocieron en el vídeo, afirmando que ha "aprendido la lección" y no cometerá los mismos errores. Para concluir, sentenció: "Es todo contenido, asumo completamente mi error y no quiero volver a ver el bolso ni en pintura. De hecho, se lo voy a devolver a Nil y que lo devuelvan o que hagan con él lo que quieran".

Además del vídeo de disculpa, Lola Lolita publicó una instantánea en sus historias de Instagram con un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a las críticas: "En esta casa solo se respiran 'good vibes' y 'amorch'".

La controversia de Lola Lolita en '21 días entre millonarios' ha generado un intenso debate público, poniendo de manifiesto la delgada línea entre el entretenimiento, la realidad y las expectativas del público hacia las grandes figuras de las redes sociales.