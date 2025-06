Horizonte 2027: Madrid avanza en su apuesta por el plan estratégico como fórmula para adaptar su urbanismo a los nuevos tiempos

Ha pasado algo más de un año desde que el Ayuntamiento de Madrid creó la Oficina del Plan General de Ordenación Urbana, primer paso del largo proceso destinado a sustituir el obsoleto planeamiento urbanístico de la capital. En este tiempo se han ido dando distintos pasos en este complejo y ambicioso proyecto, siendo el más relevante de ellos la definición de la fórmula específica que permitirá agilizar los trámites y dar una repuesta más flexible y adaptable a los grandes retos que debe afrontar la urbe.

Se trata del Plan Estratégico Municipal, una figura jurídica y administrativa creada ad hoc por la Comunidad de Madrid dentro de su ley ómnibus de reorganización territorial y a petición del Consistorio, que permitirá esquivar el largo y farragoso procedimiento que supone modificar un Plan General. Una tramitación que "no lleva menos de 8 o 10 años", tal y como ha recordado este martes el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, en declaraciones a los medios tras presentar la jornada de balance del proceso de debate y consulta para la elaboración del plan.

Un periodo que, en pleno 2025 y tras más de tres décadas de vigencia de la actual normativa, Madrid no se puede permitir. La ciudad necesita "nuevas prescripciones urbanísticas" que permitan responder lo antes posible a las necesidades y desafíos de los nuevos tiempos. "Apostamos por adaptarnos a los cambios que nos exige a las ciudades en el futuro casi de manera inmediata", ha asegurado el regidor popular.

Aprobación inicial en 2027

De esta manera, el Plan Estratégico otorgará la "flexibilidad" y la "agilidad en la respuesta" requeridas, ha explicado Almeida, además de permitir superar las "rigideces" propias de un Plan General. Una "buena noticia" que se reflejará especialmente en aspectos clave como la vivienda, que requiere una "respuesta urgente" más difícil de desarrollar bajo el planeamiento vigente. "Queremos tener la capacidad de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos", así como a "las situaciones que vengan en los años venideros", ha subrayado el alcalde madrileño, "en un plazo mucho más breve de lo que nos permite un Plan General".

Con estos objetivos en mente, la nueva Estrategia Urbana 230 será aprobado inicialmente en el primer semestre de 2027, según han adelantado Almeida en la presentación de las conclusiones de las nueve mesas de trabajo creadas hace más de un año por la Oficina del Plan General. Estas mesas, integradas por expertos y representantes de diversos sectores, han analizado los principales retos de la capital para elaborar un documento que marcará el desarrollo urbano de las próximas décadas.

Cuando vea la luz, el nuevo plan será el resultado de un "proceso de reflexión liderado por el Ayuntamiento, pero con la inestimable colaboración de toda la sociedad", ha destacado el primer edil durante su intervención. "Nos enfrentamos a retos descomunales en un momento extraordinario de generación de riqueza, prosperidad y reconocimiento internacional", ha afirmado Almeida, para quien la Estrategia no será el final, sino un punto de partida para construir "un Madrid mejor, desde abajo hacia arriba, entre todos".

Los nueve ejes del Madrid del futuro

Las conclusiones de las mesas plantean acciones concretas para cada desafío. En vivienda, se propone aumentar la oferta con proyectos públicos y privados, promoviendo modelos residenciales mixtos en zonas obsoletas. En economía, se aboga por un planeamiento más flexible que fomente la hibridación de usos y simplifique trámites. Para el espacio público, se destaca la necesidad de fortalecer la biodiversidad y convertir plazas y parques en núcleos de cohesión social.

En movilidad, se insiste en priorizar modelos multimodales y preparar la ciudad para nuevas formas de transporte. La neutralidad climática exige avanzar hacia un modelo energético descarbonizado, con más infraestructuras renovables. El modelo de ciudad ideal, según las mesas, debe ser policéntrico, integrando áreas urbanas y metropolitanas de forma equilibrada. La cultura y el patrimonio se perfilan como ejes de transformación urbana, mientras que la innovación y digitalización apuntan a crear un repositorio único de datos para una planificación transparente. Finalmente, la estrategia normativa busca un marco ágil que garantice seguridad jurídica.

Críticas de la oposición

No todas las visiones son tan optimistas respecto al plan municipal. Es es la "primera vez que hemos visto y escuchado al alcalde verbalizar que lo que se está haciendo no es un nuevo Plan General de Ordenación Urbana", pese a que se trataba de "una de las promesas del señor Almeida", ha apuntado le concejal y portavoz de Urbanismo del PSOE-M, Antonio Giraldo, para quien " no queda muy claro cómo va a quedar el alcance normativo o el encaje jurídico" de este Plan Estratégico.

De acuerdo con Giraldo, esta fórmula "no va a tener el mismo alcance normativo" que el PGOU, por lo que no entiende que el obierno municipal haya "descartado" su modifcación, como sí están llevando a cabo muchos otros municipios. "Es un proceso lento, pero es un proceso garantista y participativo", ha apostillado el edil socialista. La sensación, ha apuntado, es que el plan resulta "un poco corto de miras".

En este sentido, para Giraldo, dejar fuera de su elaboración al resto de grupos municipal, que "representan casi al 50% de los ciudadanos", es "condenar, no sé si al fracaso, pero probablemente a un menor éxito", al futuro Plan Estratégico. "Seguimos reclamando que, si queremos de verdad una estrategia futuro para Madrid para las próximas décadas, tiene que ser un proceso participativo de verdad, con todos los grupos políticos, con un proceso participativo con las asociaciones real", ha recalcado el concejal.