El Gobierno de Madrid apunta a Óscar López como "autor intelectual" de que el fiscal general "se saltara la ley"

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, cree que el auto judicial que pide el procesamiento del fiscal general, Álvaro García Ortiz, apunta a Moncloa y, en concreto, al actual secretario general del PSOE-M, Óscar López, como "autor intelectual" para que el fiscal "se saltara la ley".

En declaraciones a los medios, García ha dicho que la situación es "insoportable, inédita e insostenible" y, al igual que ha insistido otro día más en la dimisión o el cese de García Ortiz, cree que debe haber "disculpas" y "dimisiones" en Moncloa.

Ha recordado que Pilar Sánchez Acera era entonces la jefa de gabinete del ahora ministro Óscar López, entonces jefe de Gabinete del presidente Pedro Sánchez, y exige "alguna explicación" y ceses de quienes a su juicio podrían ser los "autores intelectuales de una operación de Estado contra un adversario político desde el Palacio de la Moncloa".

Además ha apuntado a que Sánchez Acera no quiere que se investigue ni que se instruya esta causa porque "probablemente el principal fontanero de las cloacas de Moncloa sea Óscar López", informa Efe.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el "presunto delincuente" Álvaro García Ortiz "no cae" porque "lo sabe todo" y "si le da por hablar cae todo el mundo".

Para el munícipe madrileño, todo esto es "la constatación de la degeneración total y absoluta del sanchismo, de las cloacas del sanchismo", lo que le ha llevado a enfatizar que el fiscal general del Estado "no sólo es un presunto delincuente, sino que ha actuado como lo hace un delincuente".

No lo dice "por filtrar el correo, sino por borrar su teléfono móvil". "Es lo que todo un delincuente hace. Un delincuente cuando comete un delito lo primero que trata de hacer es borrar toda prueba de la comisión de ese delito. Por tanto, no sólo es que es un presunto delincuente, es que se ha comportado como lo hacen los delincuentes. Y si es un presunto delincuente que se comporta como un delincuente, lo más probable es que haya cometido el delito al que se le está acusando", ha subrayado. Por todo ello ha insistido en que "no puede seguir un minuto más como fiscal general del Estado".

Almeida cree que García Ortiz "está bien sentado en el banquillo". Y en este punto, como abogado del Estado, ha aclarado que el auto obedece a un concepto que son indicios racionales de criminalidad y que las pruebas vienen en el juicio.

Su siguiente foco lo ha puesto en el Gobierno, que "lo que está haciendo es amenazar a los jueces y, por tanto, amenazar al Estado de Derecho". "No pueden ser ministros del gobierno de España los Óscar, ni Óscar Puente ni Óscar López, por lo que dijeron ayer. Es inadmisible que estos dos sujetos se permitan criticar de esa manera y decir que este juez prácticamente ha prevaricado", ha condenado.