UGT y CCOO exigen medidas urgentes tras el aumento de accidentes laborales mortales en Madrid

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este lunes frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid para denunciar el "preocupante" incremento de muertes en el ámbito laboral, un problema que califican como un "fracaso de la sociedad".

Durante la protesta, los manifestantes han recordado el caso del trabajador de 41 años que perdió la vida el pasado 28 de mayo al caer desde el tejado de un edificio de tres plantas en la calle del Oso, en pleno centro de la capital. El empleado, que realizaba labores de mantenimiento, se precipitó al vacío y falleció en el acto.

Según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, en lo que va de año ya se han registrado 35 accidentes laborales mortales, una cifra que preocupa aún más al compararla con las 85 muertes ocurridas en 2024, 12 más que un año antes. Según los sindicatos, las causas de estos accidentes se repiten una y otra vez: las patologías no traumáticas, como infartos y derrames cerebrales, siguen siendo la principal causa de muerte, seguidas de caídas desde altura, atrapamientos y accidentes eléctricos.

A la vista de estas cifras, UGT y CCOO reprochan en un manifiesto conjunto la "falta de compromiso" de algunas empresas en la aplicación de medidas preventivas. "Cada una de estas muertes podría haberse evitado. No es aceptable que, año tras año, sigamos lamentando pérdidas por las mismas causas", denuncia el texto.

Por ello, ambas entidades exigen una actuación más firme por parte de la Inspección de Trabajo y la Fiscalía para garantizar que se depuren responsabilidades en estos casos. Reclaman también una actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a los nuevos desafíos del mercado laboral, así como programas de seguimiento más estrictos que evalúen la eficacia de los servicios de prevención.

"Nadie debería morir por el simple hecho de ir a trabajar. La seguridad laboral no es negociable", insisten CCOO y UGT, haciendo un llamamiento a las administraciones y empresas para que prioricen la vida de los trabajadores. "Es primordial y es responsabilidad de la sociedad exigir que la seguridad y salud en el trabajo sea lo primero. No es posible tener una sociedad decente si el trabajo no es digno y no puede ser digno si nos lleva a la muerte", subraya el escrito