Última hora de la PAU en Madrid: ¿cuándo saldrán las notas de los exámenes?

Biología, otro examen polémico: "¿Alguien me puede explicar por qué he estudiado?"

Este jueves el ejercicio de Matemáticas II -- correspondiente a la modalidad de Ciencias -- acaparó todos los focos. Como cada año, cientos de estudiantes mostraron su disconformidad con el nivel propuesto en la prueba.

Pero no ha sido el único examen que ha generado malestar entre los aspirantes. La prueba de Biología, que tuvo lugar este jueves por la tarde, no ha terminado de convencer a muchos de los alumnos que se presentaban a ella. "¿Alguien me puede explicar por qué he estudiado para este examen?", se ha preguntado un joven en TikTok tras finalizar el mismo.