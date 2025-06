El 'día después' del estudiante una vez librada la batalla de la PAU en Madrid: solicitud de plazas, listas de espera y tabla de ponderaciones

El tsunami de tensión general de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) en Madrid se ha convertido desde este lunes en un simple recuerdo en el historial académico de los estudiantes. Los 40.000 que se han evaluado en las universidades y aulas de la región, después de hacerlo lo mejor posible en su itinerario de materias y pronunciarse con su experiencia personal sobre la dificultad de algunos exámenes, ahora esperan su nota final para determinar cuál va a ser su futuro universitario.

En el caso de la región, las calificaciones se publican el 13 de junio a las 12:00. A partir de entonces, tocará coger el ordenador para buscar y capturar las carreras universitarias en las sedes públicas en Madrid. En el curso 2023-2024, se ofertaron 245.956 plazas para 2.665 titulaciones.

La importancia de las tablas de ponderaciones

Las tablas de ponderaciones de las distintas universidades públicas de la región determinarán la utilidad de la calificación final de los estudiantes, siguiendo la entrada de la actualización de las notas de corte para las diferentes carreras.

Algunas materias pueden no tener peso, otras tienen un valor de 0.1 y algunas pueden llegar a 0.2. Un aspecto clave a recordar es que las tablas varían entre las universidades. Si el estudiante conocía su 'grado objetivo' antes de realizar la PAU, se habrá presentado en materias optativas con gran valor académico en esa carrera.

¿Cómo y dónde solicitar una plaza para una carrera universitaria?

La preinscripción universitaria es el proceso mediante el cual los estudiantes solicitan plaza en los grados universitarios que desean cursar. Su finalidad es permitir que las universidades organicen y asignen las plazas disponibles de forma justa, teniendo en cuenta la nota de admisión del estudiante, el orden de preferencia que este indique y la disponibilidad de plazas en cada titulación y centro.

El proceso comienza con la cumplimentación del formulario de preinscripción. Para ello, es necesario registrarse en el portal correspondiente a la comunidad autónoma en la que se desea estudiar. En dicho formulario se deben introducir los datos personales y académicos, seleccionar las carreras y universidades por orden de preferencia, y presentar el documento de identidad (DNI o NIE). Las plataformas exigen que se introduzca la nota de admisión (que incluye la media de Bachillerato, la fase obligatoria y la fase voluntaria si se ha realizado), además del certificado oficial correspondiente. En algunas comunidades, se permite incluso preinscribirse en varias autonomías, lo que puede aumentar las posibilidades de acceso.

¿Cómo saber si te han admitido finalmente en el grado solicitado?

Después de finalizar el plazo de presentación, los resultados de la preinscripción se publican en el Portal de Acceso a la Universidad correspondiente. Es importante recordar que no se envían notificaciones personales, por lo que es responsabilidad del estudiante consultar los resultados directamente en el portal. En caso de no estar conforme con la asignación recibida, es posible presentar una reclamación dentro del plazo establecido. Es fundamental aportar toda la documentación requerida en este proceso, ya que de no hacerlo, se podría perder la plaza provisionalmente adjudicada.

¿Qué hacer si no te dan la plaza en la carrera que querías?

Si no se accede a la primera opción solicitada, el sistema considera automáticamente las siguientes, hasta encontrar una plaza disponible o agotar todas las opciones. Si no se obtiene ninguna plaza, el estudiante puede participar en la fase extraordinaria de admisión o preinscribirse en otra comunidad autónoma, siempre que esté permitido.

Un aspecto importante del proceso es el funcionamiento de las listas de espera. Estas listas agrupan a los estudiantes que no han sido admitidos inicialmente pero que aún tienen posibilidades de acceder a la titulación deseada si se liberan plazas. Esto suele ocurrir cuando otros estudiantes renuncian o no formalizan su matrícula. Las universidades actualizan las listas de espera en diferentes convocatorias o llamamientos. Si la posición del estudiante mejora y hay vacantes, podrá ser admitido en la carrera correspondiente. En algunos casos, se requiere confirmar expresamente el interés en seguir en la lista de espera, o bien realizar una matrícula provisional en la opción adjudicada mientras se espera una mejora. Por ello, se recomienda revisar con frecuencia la situación personal en la lista, conocer bien los plazos establecidos y considerar la posibilidad de matricularse provisionalmente en otra opción para no quedarse sin plaza.