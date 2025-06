Óscar López reivindica la gestión de Sánchez para llegar a Sol: "Vamos a gobernar Madrid en 2027"

Un día después de la manifestación convocada por el PP en Madrid contra Pedro Sánchez y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en plena batalla frontal contra el Ejecutivo central, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha reivindicado los siete años de gobierno de Sánchez para asegurar que los socialistas, con él al frente, ganarán las próximas elecciones autonómicas.

"Quiero adquirir un compromiso", ha enfatizado en el trascurso de un desayuno informativo en la capital. "Vamos a gobernar Madrid en el año 2027". López ha restado importancia a los sondeos publicados en el último mes que consolidan e incluso amplían la mayoría absoluta de Ayuso. "Da igual lo que se gasten en encuestas falsas", ha señalado. "Vamos a gobernar Madrid en 2027 y me comprometo a que Madrid tendrá un gobierno para todos y todas y no tendrá un gobierno sectario".

El ministro y líder, desde el pasado diciembre, de los socialistas madrileños ha dedicado buena parte de su intervención a defender la gestión de Sánchez en términos económicos, de empleo, reducción del abandono escolar o transformación digital. "Yo le pido a la oposición que se rinda a la evidencia. Los datos empíricos y contrastables dicen España es hoy mucho mejor, siete años después del gobierno de Pedro Sánchez", ha subrayado. Por eso ha pedido "respeto" para el Ejecutivo y ha llegado a describir al presidente como "el gran modernizador de España".

Frente a ello, ha contrapuesto un Madrid de creciente desigualdad en el que ha identificado entre los problemas principales la sanidad, la infrafinanciación de las universidades públicas y la vivienda. López ha exigido en este sentido que se aplique en la Comunidad de Madrid la ley estatal que permite declarar zonas tensionadas para fijar límites al precio de los alquileres y que Madrid se adhiera a la propuesta del Gobierno de un plan para triplicar la inversión. Momento en que ha aprovechado para lanzar uno de varios reproches a Ayuso. "El viernes hubo Conferencia de Presidentes", ha apuntado. "Fuimos allí a montar un espectáculo, a salirnos de la sala porque hablaban en otro idioma, pero no discutieron lo que preocupaba a los madrileños".

También se ha referido a otro de los asuntos en los que el PSOE madrileño más insiste, la gestión de las residencias durante la primera ola del covid. "En Madrid se derivó a hospitales a las personas que tenían seguros privados y no a personas que no lo tenían", ha afirmado. "Esto ha ocurrido en Madrid en pleno siglo XXI. Yo no tengo nada en contra de que haya hospitales privados y seguros privados, pero no puedo consentir que en Madrid, en pleno siglo XXI, la vida o la muerte dependan de tener un seguro privado, que es lo que pasa".

El truco de la 'antipolítica'

Asimismo, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de imponer un modelo de crispación frente al que dice rebelarse. "Si ustedes repasaran las últimas cien comparecencias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en todas ellas verían solo insultos al presidente del Gobierno", ha sostenido. En una declaración sentenciosa ha afirmado que "ser ministro es un honor y ser candidato en Madrid es una misión de servicio público", porque ha recalcado, Madrid se ha convertido en "la capital de la peor política".

"Cuando triunfan discursos que no se basan en datos, discursos que se basan en emociones claramente populistas, cuando permitimos que un insulto o que la fruta tape cómo se recortan las residencias y hablamos de esas cosas y no de lo que de verdad importa, luego nos llevamos las manos a la cabeza", ha añadido.

Tras ese clima crispado, López apunta, no obstante, a una estrategia para favorecer la desmovilización "Madrid no es de derechas", ha venido a decir, y ha recordado las ocasiones en que con Rafael Simancas o Ángel Gabilondo como candidatos el PSOE estuvo a punto de gobernar. El problema, ha insistido, "no es que Madrid sea de derechas", sino que algunos han aprendido "el truco de la antipolítica", consistente, según ha descrito, en "sembrar las tertulias de odio" para alejar a las clases medias de la política. El secretario general del PSOE-M ha llamado así a "decodificar" ese truco, y explicar a la gente que las cosas se cambian con el voto, pues ve difícil un cambio en la Comunidad mientras la participación electoral ronde el 48%.

López también se ha referido en este sentido a la manifestación celebrada ayer en Madrid por los populares contra Sánchez y ha asegurado que apenas un 1,3% de votantes del Partido Popular acudieron. Además, ha augurado un corto futuro político a un presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de quien dice, ha vivido "angustiado". "Entre la ultraderecha de fuera y la ultraderecha de dentro, se han comido al señor Feijóo", ha dictaminado. "En una competencia eterna con Vox y con Ayuso no ha sabido marcar un perfil propio y, por lo tanto, su liderazgo ha sido fallido tres años después".