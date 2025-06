Vas a llorar con pablopablo, el secreto mejor guardado de la música española: "El divorcio de mi padres despertó mi fascinación por el desamor"

Pablo ha vuelto a casa. Se le nota en la mirada, está feliz. Le arden las palabras con las que relata su viaje hasta su primer álbum: en Canciones en Mi ha dejado de experimentar, apostando por un sonido que dista bastante del de sus primeros temas. Tres años después de Azul zafiro, San Lorenzo y Números rojos, entre otras, ha dejado de mirar fuera para aceptar los dictados del corazón. Aquella electrónica no iba con él: por primera vez, ha recuperado al niño que, con 13 años, en su casa de El Escorial, componía con la guitarra. No quiere parecerse a nadie y eso, en un mar de propuestas, a veces tan similares entre sí, es un triunfo. “Mi música nunca se ha acercado tanto a lo que hacía de adolescente. Me parece precioso. He dado la vuelta”, dice. Desde aquella inocencia ha alumbrado, aunque aún no lo sepa, ojo, uno de los cancioneros del año.

A pesar de su juventud, pablopablo es un chico curtido al compás sus padres: Jorge Drexler y Ana Laan así lo quisieron desde que llegó al mundo. Ha nacido y crecido rodeado de canciones y eso, en cierto modo, le ha activado el chip creativo que lleva de serie. Uno que, gracias a C. Tangana, quien le propuso acompañarle durante su gira El madrileño, ha ido mejorando a conciencia: durante años, se ha dedicado a leer poesía y buscar historias. Así hasta dar con los cortes que hoy conforman este elepé. “He afinado el tiro. No hay interludios, todo va al grano”, subraya. Acaba de coronar el Tomavistas, síntoma de que será uno de los nombres más demandados en los festivales patrios. Por delante tiene prevista una gira que, de nuevo, como ya sucedió antes, le reivindicará como unos de los autores más interesantes del momento.

El primer álbum de pablopablo se titular 'Canciones en Mi'. / ALBA VIGARAY

P. Sus canciones parecen poemas. ¿Nacieron así?

R. En mi primer epé evitaba las letras, les tenía tanto respeto que me daba miedo enfrentarme a ellas. En cambio, ahora, en este álbum quería averiguar qué es lo que quería contar. Me propuse probar diferentes opciones, así que durante dos años he estado escribiendo poesía libre sin juzgarme. Gracias a esto, he descubierto un lenguaje mío. Y, poco a poco, he conseguido que las canciones tuvieran una identidad propia, que reflejasen cómo veo yo el mundo.

P. ¿Cómo definiría su lenguaje?

R. Cotidiano. Aquí no hay cosas abstractas, todo lo que se escucha lo podría decir yo en mi día a día. Por ejemplo, aparece la palabra neceser. ¿Qué hay más mundano que eso? En, De vez en cuando, por ejemplo, hago un listado de cosas que quiero que alguien se olvide cuando se vaya. Entre ellas, una crema exfoliante. He intentado ser lo más real posible.

P. Tras experimentar durante años, acaba de encontrar su sello. ¿Cuánto le ha costado dar con él?

R. Supongo que ha sido necesario investigar nuevos sonidos para, finalmente, dar con el mío. Sólo así he podido ir a lo conciso y, por tanto, definir mi identidad. Hay que arriesgar para no quedarte en algo estándar.

P. ¿Estas canciones le han traído una liberación personal?

R. Sí, muy fuerte. No son autobiográficas, pero recogen cómo me he sentido en un momento determinado de mi vida. Me dejé llevar mientras las escribía. Es ahora, al mirar atrás, cuando me he dado cuenta de qué me pasaba.

P. ¿Cómo surgió la colaboración con Amaia?

R. De ti estaba prácticamente terminada cuando, de repente, pensé que necesitaba cantarla a dúo con una mujer. Inmediatamente, pensé en Amaia. Aunque no nos conocíamos, le mandé una captura de la letra. Sólo tenía una bala, así que tenía que aprovecharla. Me contestó que sí y quedamos en el estudio en Barcelona. Así de sencillo. Ella trajo su verso escrito, era precioso. Vino con la mejor idea que podía haber. Me parece increíble el resultado final.

P. Podría ser una canción suya perfectamente.

R. Para mí, pese a ser mi proyecto, era importante que siguiera sonando a Amaia. Quería que se sintiera cómoda, sin dirigirla a un lugar donde no quería.

pablopablo acaba de pasar por el Tomavistas, antesala de la gira que tiene prevista. / ALBA VIGARAY

P. Es una tema bastante triste. Bueno, la mayoría lo son.

R. Sí, me gusta la tradición antigua de escribir siempre sobre el desamor. Últimamente, me he inspirado mucho en José Alfredo Jiménez, un artista mexicano: se pegó toda su carrera haciendo canciones así. Luego, claro, hablaba de otras tantas cosas, pero siempre bajo este paraguas. Qué bonito.

P. ¿Es necesario que te rompan el corazón para hacer canciones así?

R. En absoluto. A veces, pienso que tener padres separados tiene mucho que ver. Su divorcio despertó mi fascinación por el final del amor.

P. Para hacer buenas canciones, ¿hay que leer mucho previamente?

R. Para nada. Lo único que importa es que confíes en lo que quieres decir. Ahí está la clave. De lo contrario, estás perdido. En cualquier caso, si tienes claro lo que te gusta, absorber contenido de otra peña te va a ayudar a encontrar otros enfoques. Es como añadir más píxeles a una imagen: cuantos más tengas, mayor será la definición.

P. Es cantante, compositor y productor, ¿con qué faceta se queda?

R. Componer y cantar. Producir es un término difícil de definir. Hay quien piensa que yo estoy detrás del disco de Guitarricadelafuente cuando, realmente, lo que he hecho ha sido escribir las canciones con él. Recuerdo que él vino con otras para que las produjera, pero no fui capaz. Sin embargo, cuando empezamos de cero todo funcionó. Me llena escribir con otras personas, es un regalo enorme.

P. ¿Es fácil ir por libre en esta industria?

R. Te diría que sí, pero habrá quien piense que es imposible. Sobre todo, cuando todo está a la merced de los números. No obstante, gracias a plataformas como TikTok, vivimos un momento democrático en la música. Antes, por ejemplo, las discográficas tenían el control del artista y lo enchufaban donde querían. Hoy, por contra, puedes lanzar un disco y, al año siguiente, de repente, un corte lo peta porque alguien lo comparte. Eso te invita a la liberación. Hay que hacer lo que uno sienta porque nunca sabes cuándo va a funcionar.

P. ¿Cuál fue el mejor consejo que le dio C. Tangana durante la gira El madrileño?

R. A Pucho le debo este álbum. Tenía previsto lanzar otro muy distinto, electrónico y con autotune. Sin embargo, siempre me dijo que no lo veía. Y, una noche, en el estudio de Mallorca, le mostré un tema sólo a guitarra. Entonces, me convenció para centrarme en ello. Me dijo que dejara de buscar fuera de mí, que la clave estaba dentro.