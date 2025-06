Puente de Vallecas se une para denunciar su degradación: "Es un todo de desigualdad y abandono"

No es nuevo que el scalextric de Vallecas constituye una brecha tanto física como socioeconómica que separa dos realidades urbanas muy dispares. A un lado, parte del Madrid más pudiente y reluciente, y, a otro, uno de los distritos más empobrecidos. No es nuevo, pero está empeorando a marchas forzadas, según denuncian quienes habitan sus calles castigadas por la suciedad, la inseguridad, el trapicheo y consumo de drogas, y, sobre todo, la "desidia" y el "abandono institucional". Cerca de doce asociaciones vecinales y muchos residentes particulares se han unido en la plataforma 'Vallekas Está Harta' para reclamar una respuesta ante la escalada de degradación de unos barrios que se sienten desamparados por las administraciones.

Organizados a través de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Vallecas, el objetivo es empezar a pelear todos a una para reclamar una respuesta integral por parte del Ayuntamiento de Madrid. La segunda constitutiva de la plataforma coincidió, precisamente, con la celebración hace dos semanas del pleno extraordinario solicitado por Más Madrid y PSOE para poner sobre la mesa la "grave" situación en la que se encuentra el distrito.

"Se despachó en media hora", reprocha Luis Sánchez-Grande, vecino, activista y miembro de la Asociación Vecinal Kaskoviejo VK. La sesión comenzó a las 20:30 horas del pasado lunes 26 de mayo y, antes de que el reloj diera las 9 de la noche, ya había concluido. "Sin que se le moviera ni un pelo o una ceja", describe el susodicho mientras atiende a este periódico junto con Sara, perteneciente a la misma entidad que Luis; Xohana Bastida, portavoz de la Asociación Vecinal Puente de Vallecas-San Diego y otros vecinos y vecinas del barrio que prefieren permanecer en el anonimato por miedo a verse señalados.

Desde la Junta de Distrito, no obstante, niegan la mayor, asegurando que "no existe una situación de degradación generalizada", tal como pretende hacer creer la izquierda. Fuentes municipales afirman que "la mejora del distrito es un trabajo continuo que no puede circunscribirse a un Pleno extraordinario". Existen, apuntan desde el equipo de Ángel Niño, aspectos "estructurales" y problemas que "llevan enquistados años" que requieren ser "atendidos con políticas eficaces" como la que se vienen aplicando "desde que recuepramos la alcaldía en 2019". Fruto de las mismas, se ha producido una "mejora sustancial en el distrito", con mayor plantilla de Polícia Municipal, remodelaciones urbanísticas, mejora de zonas verdes y limpieza viaria, y un incremento presupuestario general, defienden desde la Junta de Puente de Vallecas.

La opinión de los vecinos, no obstante, se aleja notablemente de esta versión. Según ellos, la forma de abordar la sesión extaordinaria no fue más que el enésimo ejemplo de esa "dejación de funciones" de las instituciones respecto a Vallecas. "Forma parte de un todo", apunta Bastida, compuesto por una espiral descendente de falta de inversión, precariedad y pobreza. Se percibe en el tipo de urbanismo, en el mantenimiento y en las calles. "Se limpia menos que en otros barrios", apuntan los residentes. Si ya es así de normal, durante la huelga de basuras de abril fue desolador: "Llegó un punto en el que ni siquiera podías echar la basura porque era imposible llegar hasta el cubo de tantas bolsas que había", explican. situación que se alargó hasta "muchos días" después del cese de los paros.

Imágenes de basura sin recoger en los días posteriores a la huelga. / Alba Vigaray

A la falta de una recogida adecuada se suman los "comportamientos incívicos" de muchos ciudadanos y locales, que "tiran la basura donde les da la gana", como los bares que depositan los vidrios de madrugada o las fruterías que acumulan pilas de cajas en la acera durante todo el día. También las personas que, tristemente, se ven obligadas a "rebuscar en las basuras" para sobrevivir. Y aquellas que viven en situación de calle y que, un día tras otro, "orinan y defecan" detrás de los contenedores o en los parques. El "olor es insoportable todos los días", protestan estos vecinos, para quienes existe una sensación de "impunidad total porque desde la Junta y desde el Ayuntamiento no hacen nada".

De acuerdo con los vecinos, el número de efectivos policiales resulta insuficiente para hacer cumplir las ordenanzas y sancionar a los infractores, pero tampoco hay "servicios sociales ni albergues" para atender a las numerosas situaciones de vulnerabilidad que existen. "El Samur social atiende lo que puede, pero cada vez es menos", señalan. Otro de los grandes estigmas de Puente de Vallecas es la presencia cada vez mayor de personas sin hogar: solo el bulevar de Peña Gorbea (San Diego), epicentro de muchos de los problemas del distrito, acoge de forma habitual alrededor de una docena de personas en situación de calle. Entre colchones, cartones y residuos, conviven con los grupos que se reúnen a beber desde por la mañana hasta la noche y, desde hace un tiempo, con un predicador que, altavoz en mano, difunde a todo volumen el mensaje de Dios.

Contenedores llenos y presencia policial en la Avenida de la Albufera. / Alba Vigaray

"Entendemos que son personas con alguna necesidad, pero los vecinos tampoco podemos aguantarlo todo", apunta una de las entrevistadas, con 12 años ya a sus espaldas en el barrio de San Diego. Mientras dice esto sentada en una de las terrazas de la Plaza Vieja, contigua al bulevar, una patrulla de la Policía Nacional llega y comienza a identificar a un grupo numeroso de jóvenes que pasan el rato junto al parque infantil. "Es una escena cotidiana", apunta otro de los vecinos. "Vienen, les cachean y se van", explica, antes de añadir que se trata de miembros de los Trinitarios. Muchos de ellos son traficantes, pero la policía casi nunca encuentra nada, ya que "no la llevan encima". Cuando llega algún comprador, "mandan a buscarla a alguno de los chavales con patinetes y se la dan", detalla este vallecano de adopción.

La presencia de la droga, no obstante, no se limita al bulevar y la plaza. Según estos vecinos, se trata de una realidad grave y generalizada presente en casi todos los rincones del barrio. Hay varios narcopisos funcionando a pleno rendimiento y el menudeo se extiende por doquier. Los compradores llegan también desde otros barrios, incluso montados "en Uber", relata una de las vecinas, que afirma ser testigo de estos intercambios desde su ventana. Incluso los prostíbulos, otra lacra del distrito -la asociación de Kaskoviejo elaboró un informe en 2020 para denunciarlo ante la Junta, pero el covid dio al traste con sus planes-, anuncian "fiestas blancas" - en alusión a la cocaína- en flyers depositados en los parabrisas y otras zonas.

Ejemplo de un 'flyer' de un burdel visto por los vecinos en los que se anuncia una "Fiesta blanca", en alusión a la cocaína. / Cedida

Precisamente la cocaína, junto con la marihuana, son las dos sustancias que más se mueven. Pero no las únicas. "Cada vez se ven más cucharas por la calle", señala Luis. "En los años 80, aquí la heroína, el jaco, el caballo o como lo quieras llamar, hizo estragos y estamos volviendo a la misma situación", expone con pesar este vecino de toda la vida. Y es que la venta es solo la mitad del problema: el consumo es la otra cara de la moneda. En plena calle, pero también en solares abandonados y edificios okupados que funcionan como narcosalas. Como el antiguo colegio Fernán Caballero, que el mes pasado llenó titulares por una agresión con machete que se saldó con la semiamputación de la mano de un hombre, y que esta semana ha sido desalojado y tapiado por el Ayuntamiento.

El plan, según el Consistorio, es restaurar el inmueble para convertirlo en un espacio cultural. A la espera de ver si llega, los vallecanos denuncian que este es solo uno de los múltiples lugares donde malviven personas sin hogar y adictos entre desperdicios, peleas - la mayoría, por la comida o la droga- y unas condiciones indignas. Cada vez que se produce uno de estos altercados la policía interviene, pero "a las pocas horas ya los han okupado nuevamente", resumen la problemática.

Entre quienes sí tienen hogar, muchos viven hacinados, sobre todo las personas de origen inmigrante, o en viviendas en dudosas condiciones, destacan. Por si fuera poco, y como sucede a lo largo y ancho de toda la ciudad, cada vez más cercano en el horizonte asoma el fantasma de la especulación inmobiliaria. A 10 minutos de distancia de Sol en Cercanías, los inversores se están apresurando a comprar viviendas y edificios que poder reformar. Según los vecinos, cada 15 días las inmobiliarias hacen rondas por las casas para intentar comprarlas. "Si te coges el mapa de pisos turísticos, en la avenida de la Albufera no queda ni un puñetero edificio sin ellos", resume Luis, "la mayoría ilegales, claro".

"Cuando tengan todas las fichas del Monopoly los fondos y los amiguitos de no sé quién, entonces sí será rentable tirar el 'scalextric'" y llevar a cabo el resto de inversiones pendientes, sostiene con la aquiescencia del resto. Mientras tanto, Puente de Vallecas languidece inmerso en sus muchas deficiencias. Pese a todo, el distrito no deja de sumar población - mucha expulsada de otras zonas de la ciudad- y ya es, tras Carabanchel, el segundo distrito más poblado, con 260.178 habitantes censados-. Vallecas es "un lugar de acogida y muy animado", apunta Xohana, reivindicativa del lado bueno.

Y es que no todo es negativo en Puente de Vallecas. Entre el hartazgo y la voluntad de denunciar tantas situaciones límite que soportan a diario, trasluce también el orgullo y sentimiento de pertenencia de unos vecinos que reivindican que el problema no son sus barrios, sino la mala gestión. Por encima de las calles sin limpiar, la desigualdad ramplante y la precariedad como moneda común, el distrito bulle con una actividad cultural, ciudadana y activista impulsada y gestionada por quienes lo habitan.

Cartel de la movilización convocada para el próximo 19 de junio. / Vallekas Está Harta

Para defender todo lo que tiene de bueno y reclamar todo lo que necesita cambiar, la plataforma ciudadana ha hecho un llamamiento a todos los vallecanos a salir a manifestarse el próximo jueves 19 de junio en una marcha que partirá a las 19 horas de la Asamblea de Madrid y desembocará en la Junta Municipal de Vallecas. "Nuestro barrio ha demostrado una y mil veces que lucha con dignidad, solidaridad y determinación", reza la convocatoria lanzada por los vecinos, antes de cerrar con un contundente "¡seguimos en pie por nuestros derechos!"