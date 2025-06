Ayuso denuncia la "dictadura de minorías" y advierte del peligro del nacionalismo: "Menos besos y más verdad"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a destacar este domingo como la figura más enérgica del Partido Popular. Ante una multitud que llenaba la Plaza de España con decenas de miles de asistentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha centrado su mensaje en una defensa firme de la unidad nacional y ha lanzado duras críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que instó a convocar elecciones. "España no es un Estado plurinacional. No somos forasteros en nuestro propio país", ha sostenido ante una audiencia entusiasta que la ovacionaba sin parar.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (2i), junto a la presidenta del PP de Madrid y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y el expresidente del Gobierno José María Aznar (3i), durante la manifestación convocada por el Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez bajo el lema 'Democracia o mafia' este domingo en la Plaza España de Madrid. / EFE/ Javier Lizón

A su lado estaban el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Durante la concentración en la Plaza de Ayuso ha arremetido contra la "dictadura de las minorías", contra los "resentidos" y contra un Gobierno "donde el nacionalista es el rey" . "Menos besos y más respeto por la verdad y por la libertad", ha exclamado.

Lo ha hecho con una referencia indirecta al desencuentro que tuvo con la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, en la Conferencia de Presidentes del viernes y desde la concentración en Plaza España contra el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, convocada bajo el lema 'Mafia o democracia'.

Mientras el público coreaba a Ayuso con un "tú sí que vales", la presidenta madrileña del Partido Popular ha lanzado una seria advertencia, en presencia de Alberto Núñez Feijóo, sobre lo que considera una peligrosa deriva: el dominio de las minorías, de quienes viven del sector público sin buscar mejoras reales, de los que promueven leyes absurdas y normas incomprensibles, de los que usan la identidad como un negocio corrupto donde el nacionalismo impone su poder. También ha criticado la agitación de conflictos sociales como ricos contra pobres, propietarios frente a inquilinos, empresarios frente a trabajadores y, por supuesto, la vieja polarización entre izquierda y derecha, alimentada —según ella— con millones de euros para reavivar los fantasmas del pasado.

"Operaciones de estado cutres, como lo son sus orquestadores"

"Normalizan el crimen y criminalizan la vida normal", ha afirmado, a lo que ha unido "lo último que le faltaba a España, un Gobierno corrupto, sin principios, sin amor por su nación, capaz de poner al frente a personas capaces de fabricar más corrupción para tapar corrupción. Y eso se llama mafia". La imagen que describe la situación en España en la última semana "es la de la fontanería pegándose en directo con las cloacas", una fotografía que destapa "operaciones de Estado cutres, como lo son sus orquestadores".

Son "tramas contra adversarios, contra jueces, contra empresarios, contra todos aquellos que hacen su trabajo y destapan la corrupción del Gobierno, afines colocados en las instituciones, apartando a los funcionarios de prestigio para cobrar por los servicios más sucios, para que los jueces, magistrados, fiscales, políticos, periodistas tengan miedo a ejercer libremente sus responsabilidades".

"Las dictaduras entran a sorbos"

"Y dirán qué exagerado es hablar de que es así como nacen las dictaduras si nos dicen en el telediario que la economía va bien. Ese es el problema, que las dictaduras entran a sorbos, poquito a poquito, de manera inocua, aparentemente inofensiva. ¿Qué más da que amnistíen a golpistas corruptos si es por la convivencia? ¿Qué más da que Bildu presente a candidatos con delitos de sangre en sus listas?", ha señalado durante su intervención.

Díaz Ayuso sostiene que los Estados dictatoriales se imponen poco a poco mediante leyes que recortan libertades, asfixiando a las empresas, los comercios y el espíritu emprendedor. Según ella, el objetivo es debilitar a la clase media, volverla dependiente, enfrentarla y dividirla. Además, acusa al Gobierno de usar una estrategia basada en generar escándalos constantes y simultáneos, con la intención de saturar a la opinión pública y dificultar la labor del periodismo independiente.

"Cuando la democracia popular suplanta a la liberal, se entra en dictadura. Cuando tres valen más que dos, al margen de la ley, se entra en dictadura, que es precisamente lo que pretenden dictar desde el Constitucional, que un poder está por encima de otro y todos al servicio de Sánchez", ha arremetido afirmando que "esto es lo que lleva sucediendo tantos años en País Vasco, en Navarra, en Cataluña".

"¿Esto es democraci? No"

"Abramos los ojos. ¿Cuánto más tiene que ocurrir? ¿Esto es lo que le mantiene a Maduro en las urnas? ¿En democracia? Por cierto, con José Luis Rodríguez Zapatero y con este gobierno detrás. ¿Hay urna? Sí. ¿Pero esto es democracia? No, claro que no", ha advertido. La concentración en Plaza España, con el PP y Feijóo al frente, ha reunido en un "no a Sánchez" y dimisión "a personas de toda condición, procedencia o pensamiento político, con discrepancias, con discusiones y con concordia para decir basta ya".

Isabel Díaz Ayuso ha instado a la ciudadanía a no caer en la indiferencia ni resignarse ante la situación actual, advirtiendo que "ya no quedan reglas, ni honor, ni respeto por la verdad o por el bien común, desde la diversidad de ideas". Según ha señalado, en la España gobernada por Sánchez, quien se atreve a discrepar está condenado al ostracismo, sin importar si es miembro de un partido, periodista, artista o un ciudadano cualquiera. Además, ha alertado de que el legado de Sánchez tendrá consecuencias que se arrastrarán durante décadas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (5d), junto al expresidente del Gobierno José María Aznar (4d), y los presidentes autonómicos del PP, durante la manifestación convocada por el Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez bajo el lema 'Democracia o mafia' este domingo en la Plaza España de Madrid. / Javier Lizón / EFE

No ha querido acabar su intervención sin agradecer a Feijóo "el valor y compromiso" que le ha llevado a juntar a tantas personas en Plaza de España --más de 100.000 según el partido, la mitad según Delegación de Gobierno--.

Al finalizar su intervención, se ha despedido con un mensaje contundente y cargado de reivindicación: "¡Basta ya de arrinconar, perseguir y despreciar a los españoles a través de prácticas mafiosas! ¡Basta ya de arrinconar, perseguir y despreciar a la verdad! ¡Basta ya de arrinconar, perseguir y despreciar a esta España plural y de todos! Menos besos y más respeto por la verdad y por la libertad. ¡Viva Madrid y viva España!".