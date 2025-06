Comienza el festival 'Play4Life' en Móstoles: 70 artistas como Pignoise, OBK y Nena Daconte unidos por la solidaridad

Este junio, Móstoles se viste de gala para acoger un evento muy especial: Play4Life, un festival solidario que reunirá este sábado a más de 70 artistas nacionales e internacionales en una jornada llena de música, compromiso y buena energía. La cita será en el Parque Finca Liana, un espacio que se convertirá en epicentro cultural de la región.

Un cartel estelar con una causa noble

Play4Life no es solo un festival, es una iniciativa que busca transformar vidas. Toda la recaudación irá destinada a organizaciones de gran impacto social como CRIS contra el cáncer, la Asociación Española de Esclerodermia, adELA (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica) y los afectados por la DANA en Valencia.

El cartel es un auténtico viaje musical que incluye a grupos y artistas que han marcado generaciones: Pignoise, OBK, Nena Daconte, Despistaos, Amistades Peligrosas, Tam Tam Go!, Bombai, Rebeka Brown y el carismático Vicente One More Time, entre otros.

Artistas en el concierto solidario Play4life en Móstoles. / EPE

Presentación oficial y apoyo institucional

La presentación oficial del festival tuvo lugar en el Parque Finca Liana, donde autoridades locales y figuras del mundo musical se dieron cita. La DJ Sofía Cristo condujo el acto que contó con la presencia del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, la concejal Cristina Molina, y artistas como Alberto Comesaña de Amistades Peligrosas, Daniel Marco y José Krespo de Despistaos, además de representantes de las asociaciones beneficiarias.

En su intervención, el alcalde destacó el potencial de Móstoles para albergar eventos de gran envergadura y destacó el valor social de Play4Life: "Desde el Ayuntamiento estamos orgullosos de apoyar un evento que combina música y solidaridad, demostrando una vez más que nuestra comunidad sabe estar unida y presente donde más se necesita", confirmó.

Entradas y tarifas especiales

Las entradas para Play4Life cuestan 25 euros para el público general. Los vecinos empadronados en Móstoles cuentan con precios especiales: 10 euros si adquieren su entrada antes de las 18:00 horas y 15 euros para accesos posteriores. Con una agenda tan rica en cultura y solidaridad, Móstoles se consolida como un referente que invita a vivir la música y el arte con corazón abierto.