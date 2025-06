Ayuso dice que "levantarse e irse en política es un gesto sin más": "Nos quieren hacer sentir extranjeros en España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que "levantarse e irse en política es un gesto sin más" tras su marcha de la reunión de la Conferencia de Presidentes y ha insistido en que España "no es una nación plurinacional". "(Salvador) Illa durante su primera intervención hizo su bienvenida en catalán, lengua cooficial en Cataluña. Para muchos catalanes no sólo es pasional sino que es su lengua por encima incluso del español. Otros presidentes autonómicos hicieron lo propio y saludaron en gallego y me parece bien, pero todo lo demás me parece inapropiado. Nos quieren hacer sentir extranjeros en España", ha defendido en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press. Ayuso ha remarcado que "levantarse e irse en política es un gesto sin más" y ha subrayado que "hizo a su juicio" lo que personalmente le pareció "coherente", que es "demostrar que esto no es normal". Ha reiterado que España "no es una nación plurinacional".

"Me parece un disparate tomarnos el café en español y meternos en la sala y empezar a usar traducciones entre españoles para hablar de lo que es de todos. Con el máximo respeto, creo que no sé cómo se puede demostrar tu absoluta discrepancia si no es simplemente levantándote y yéndote de un sitio sin insultar sin faltar al respeto sin atacar a nadie", ha apuntado.

Por otro lado, la presidenta ha asegurado que la Conferencia de Presidentes es una reunión en la que "no se aclara nada y se avanza poco porque está hecha desde la deslealtad" y ha pedido replantear su celebración y que "se realice en el Senado".

(I-D) El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvor Illa, que recibe a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Durante la conferencia se abordarán los 16 puntos de la agenda, ampliada tras la inclusión de las demandas de las Comunidades Autónomas, que contemplan entre otros asuntos la reforma de la financiación autonómica, el control de fronteras, la política migratoria, el acceso a la vivienda, la situación energética y la reforma del Poder Judicial. Por primera vez, los presidentes autonómicos pueden intervenir en las lenguas cooficiales de sus territorios con traducción simultánea. 06 JUNIO 2025;CONFERENCIA;PRESIDENTES;GOBIERNO David Zorrakino / Europa Press 06/06/2025. ÁNGEL VÍCTOR TORRES;ISABEL DÍAZ AYUSO;SALVADOR ILLA;David Zorrakino;category_code_new / David Zorrakino / Europa Press

"Si después se quiere llevar como gesto a otras regiones en ocasiones, no me parece mal. Sí que celebro que fueran Barcelona en cuanto se propuso me pareció acertadísimo porque Cataluña es España porque no podemos abandonar allí a los catalanes. Salvo eso pues todo lo demás es poco provechoso porque además todo lo que hemos propuesto no ha funcionado, no ha servido y no ha interesado al presidente (Pedro Sánchez) ni al gobierno", ha señalado.