Primeras reacciones al examen de Física de la PAU en Madrid: "Otra joyita..."

Los estudiantes madrileños echan esta tarde el cierre a cuatro intensos días de exámenes correspondientes a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Desde las 16 horas de la tarde, las materias de Coro y Técnica Vocal II, Diseño, Empresa y Diseño de Modelo de Negocio, Geología y CC. Ambientales y Tecnología e Ingeniería II serán las últimas en ser evaluadas. Después, solo faltarán por solventarse las pruebas coincidentes o que no se hayan podido celebrar por incidencias justificadas.

Este jueves, los alumnos de segundo de bachillerato de la modalidad de Ciencias fueron un clamor en redes sociales contra el nivel presentado en el examen de Matemáticas II. En la red social X, numerosos aspirantes han mostrado su disconformidad con la propuesta de ejercicio. "La Comunidad de Madrid nuevamente otro año ha jodido a todos los estudiantes madrileños con el examen de Matemáticas ¿Por qué? Ahora las plazas son para los de fuera, cuyo examen es mucho más fácil. Totalmente injusto", ha reflexionado un usuario en redes a su salida del aula.

"Otra joyita"

Por desgracia, los que se han enfrentado hoy al examen de Física han corrido la misma suerte que en Matemáticas: ejercicios interminables, enunciados confusos y falta de tiempo. Al igual que ocurriese en la jornada de ayer, al poco de finalizar la prueba los comentarios se han ido sucediendo den redes sociales. En X, un estudiante ha definido así su experiencia: "Mezclan bloques, no dejan utilizar regla para el trazado de rayos, algún enunciado curioso... En fin, otra joyita física de la PAU en Madrid".

Mezclan bloques

No dejan utilizar regla para el trazado de rayos

Algún enunciado curioso

En fin...

Otra joyita física de la Pau de Madrid — Rubiales (UEL ENJOYER 🍊🩵) (@TTVrubiales) June 6, 2025

¿Cómo reclamar una nota de la PAU en Madrid? Sigue estos pasos

Los examinadores corrigen cientos de ejercicios en pocos días, y no es demasiado raro que en algunos casos cometan errores durante el proceso. Así pues, si no has quedado satisfecho con tu calificación, no dudes en pedir una revisión. Es tan sencillo como seguir los siguientes pasos: