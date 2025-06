Los estudiantes de Artes estallan contra el examen de Dibujo Artístico de la PAU en Madrid: "Ha empezado media hora más tarde"

Explosión de críticas contra el examen de Dibujo Artístico de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) en Madrid. Los estudiantes de la modalidad de Artes terminaron ayer la jornada de optativas, dentro de las dos previstas del bloque de admisión (5 y 6 de junio), con una prueba en la que se empezó media hora más tarde de lo previsto y cuyo contenido fue drásticamente diferente al aplicado por los profesores durante el curso de bachillerato.

El modelo de examen consiste en la realización de dos dibujos: uno de análisis, que se enfoca en la representación fiel del modelo, y otro de análisis y síntesis interpretativa, que requiere una interpretación personal basada en estilos artísticos preferidos por el alumno, como el cubismo o el impresionismo, todo ello sobre el eje de la forma o imagen natural propuesta.

El desastre del examen de Dibujo Artístico de la PAU en Madrid: "Yo no sé quién c*ño va a entrar en la universidad con un examen así"

Las quejas respecto al examen se suman a las del controvertido examen de Matemáticas. "¿Qué clase de broma ha sido?", narraba la experiencia en TikTok una de las estudiantes presentes en la prueba. Gran parte de las quejas han derivado de la duración del examen, donde se ha citado antes de tiempo a los alumnos y además se ha empezado hasta media hora más tarde. El examen comenzaba a las 16:00 y, tal y como comenta la estudiante, los alumnos estaban citados a las 15:15 para empezar a llamar para entrar al aula. "Las 15:30 y no llamaban a nadie. Somos muchos en artes y fue un auténtico agobio", comentaba.

Los estudiantes defendían parte con clara desventaja, al ser el tiempo, sobre todo en Artes, clave para la disposición de los dos dibujos finales (o bodegones). No obstante, los problemas se acrecentaron con el primer ejercicio del examen, y es que según los estudiantes de esta modalidad, las vanguardias (incluye corrientes como el expresionismo, surrealismo, fobismo, etc.) eran un "seguro de vida" en el examen, al "insistir los profesores en que iban a caer si o si". La sorpresa fue cuando ambas opciones de este primer ejercicio fueron cuestiones "desconocidas" y "nuevas" para los estudiantes hasta el momento. La primera opción pedía cambiar las texturas de los objetos e inventarse unas nuevas, "algo que aseguran no haber dado en clase en ningún momento". La segunda, trasladar el bodegón a una cocina, y por tanto cambiar el escenario a un espacio cerrado, algo que también aseveran no haber estudiado en el planning de ningún instituto, al solo "haber dado el cambio a un escenario exterior". Las conclusiones eran comunes entre todos, y así lo resumía esta estudiante: "Hemos tenido que sacarlo como hemos podido".

Para el segundo ejercicio, "no ha habido ningún problema", pero, tal y como señalaba otra crítica al examen, "el daño estaba hecho". La acritud respecto al examen, tanto al terminar como después, ha pincelado las sensaciones de unos estudiantes a los que también les han dado su apoyo otras regiones del país. "No daba tiempo a hacer perfectos los dos bodegones que pedían en el examen en tan solo 1 hora y media", concluía su explicación una estudiante.

Las reacciones no han parado de llegar: "Vacilada histórica de la Comunidad de Madrid", "Yo salí llorando del examen", "Descubriendo como el sistema educativo es una estafa" o "Los exámenes del jueves han sido todos una broma", entre los mensajes.