La visión de dos estudiantes andaluces sobre el controvertido examen de Matemáticas de la PAU en Madrid: "Tampoco veo donde está la polémica"

"Fácil fácil...no es", se sinceraba uno de los jóvenes andaluces observando el grado de dificultad del segundo ejercicio del polémico examen de Matemáticas para la modalidad de Ciencias y Tecnología de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) en Madrid, que hoy cierra su edición con una última sesión de materias optativas.

No son los primeros que han decidido mirar a la polémica generada por la "brutalidad" y la "crueldad" de un examen que siempre genera todos los años un sismo en el ámbito académico. Entre las quejas y los lamentos de muchos estudiantes, han sido Cristian y Jaime, dos estudiantes andaluces, los que han decidido cruzar territorios para determinar la dificultad real de una prueba que ha amargado a gran parte del alumnado de cara a su nota final y futuro universitario.

El análisis desde Andalucía del examen de Matemáticas de la PAU en Madrid: "No es nada nuevo (...) tienen que marcar la diferencia"

"Nosotros entendemos la postura", se mostraban comprensivos los estudiantes antes de analizar la objetividad detrás de las protestas madrileñas contra el examen. "Esta lioso y por el tiempo puede complicarse", aclaraba uno de ellos sobre la prueba de matemáticas, explicando que es la prueba más difícil por su exigencia veloz de pensamiento-cálculo-respuesta.

Sobre el primer bloque, el primer ejercicio no entraña dificultades para ellos, al aludir a que "es un sistema de ecuaciones normal y típico, de toda la vida". Sobre el segundo ejercicio, ambos admiten "que se han rayado un poco" pero no respecto al examen, sino a las propias quejas sobre el bloque de preguntas, al admitir uno de los jóvenes que "parte del proceso de diagonalizar matrices, es algo que se ve en la carrera", pero que el problema de donde derivan las críticas es que "los chavales que están haciendo el ejercicio no saben ni qué están haciendo".

En el caso del segundo bloque, admiten que no es sencillo y que "es más complicado representar la función y dibujarla" y que "lo ven más difícil de lo normal". Para el tercer bloque, no tienen dudas y para ellos "no debería haber quejas" con ninguno de los dos ejercicios, al entender que "son iguales". Por último, en el cuarto bloque, de probabilidad, uno de los estudiantes analiza con seguridad lo que se pregunta: "Es básico y lo veo bastante fácil en el caso del primer ejercicio, mientras que en el segundo, aunque parezca lioso por el enunciado, es aplicar totales y cálculos".

"Tampoco veo donde está la polémica", se sinceraba en su conclusión uno de los estudiantes al desarrollar el motivo detrás de la dificultad añadida de algunos exámenes de la PAU. "Siempre ponen un examen que sale de lo común y de lo que vienen haciendo años anteriores, por el simple hecho de que las notas de corte cada vez están más altas (...) tienen que marcar la diferencia", terminaba. El otro, sin embargo, ha enfocado su argumento final a explicar la importancia, en la nota final, de entender bien los conceptos y no tanto el hacer de forma mecánica: "Hay gente que ha memorizado y si preguntan algo que no es exactamente de la misma forma, pueden tener problemas".