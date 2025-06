Una España sin brillo cae derrotada, en el descuento, en su último partido de preparación del Campeonato de Europa

No hay un manual escrito sobre cómo un equipo debe llegar un Campeonato de Europa de selecciones. Pero lo visto hoy sobre el césped de Santo Domingo deja un poco frío al aficionado español. Los chicos de Santi Denia afrontaban su última prueba frente a un viejo conocido, días antes de poner rumbo a Eslovaquia en busca del sexto Europeo de la historia del combinado nacional. 'La Rojita' no terminó de entrar a un partido que esperaba utilizar como refuerzo para llegar en las mejores condiciones posibles a la primera jornada del campeonato. Sin embargo, se vislumbró un equipo un tanto conformista, que cayó por la mínima, pero de una forma cruel, ante un rival que bien podría encontrarse en unas semanas, pero ya sobre suelo eslovaco y con la gloria deportiva ya en juego.

Mucho ruido, pocas nueces

Consciente de la importancia del partido, último de la preparación para el Europeo, la selección española saltó al césped con una consigna clara: conseguir la victoria y llegar con la flechita para arriba a Bratislava. Tuvo un monopolio total de la pelota el equipo de Santi Denia en los primeros instantes de partido, en los que el combinado ucraniano se refugió en el área de Nescheret. Este dominio se explica por medio de un nombre y apellido, Mikel Jaureguizar. El centrocampista del Athletic tomó las riendas de 'La Rojita' para no soltarlas en todos sus minutos sobre el césped, amo y señor del primer tiempo. Todo giró en torno al '21' de la selección española. Todos buscaban a 'Jaure'. A medida que corría el reloj y descendía la temperatura, los ucranianos se desmelenaron, empezando a dar muestras del equipo que son.

Diego López de España y Kostyantyn Vivcharenko de Ucrania, durante el partido amistoso de la categoría sub 21. / JUANJO MARTIN / EFE

El costado derecho copaba en su mayoría las llegadas de los locales. Por la banda izquierda, tan solo algunas acometidas de Gerard Martín, con más potencia que eficacia, fueron capaces de generar peligro en área ucraniana. Más presencia tuvo el tándem formado por Marc Pubill y Diego López, fijos en los onces de Santi Denia. Pero el técnico manchego no estaba del todo conforme con lo que se estaba viendo sobre el césped de Santo Domingo. "A ver quién rompe al espacio, no solo al pie", repetía en varias ocasiones el seleccionador español. Minutos después, y tras una posesión somnífera por parte de los ucranianos, llegó la mejor ocasión de la primera mitad. Fue Nazar Voloshyn el que, con un disparo al palo largo de la portería de Iturbe, estuvo cerca de abrir el marcador.

Con una Ucrania más dominante finalizó el primer acto, en el que ambos equipos estuvieron correctos con pelota, pero no fueron capaces de traducir ese juego en ocasiones claras, ofreciendo una primera mitad un tanto descafeinada. Santi Denia no dudó en mandar a calentar a los futbolistas que ocupaban el banquillo de 'La Rojita', buscando la reacción por parte de sus futbolistas, así como tener la oportunidad de hacer todo tipo de probaturas de cara al estreno del próximo 11 de junio en el Campeonato de Europa.

Santi Denia probó, pero no fue suficiente

Y vaya si hubo cambios. Los once futbolistas que iniciaron el partido fueron sustituidos al descanso para dar entrada a un equipo totalmente diferente. Seguramente, Santi Denia tenía pactada con sus jugadores esta decisión, pero lo visto en el primer tiempo ayudó. Lo cierto es que no le salió demasiado bien ese carrusel de sustituciones al combinado español. Poca intensidad por parte de ambos conjuntos en los primeros instantes de segundo acto, en el que la emoción la pusieron los visitantes, pero desde la grada, al son de gritos de "Ucrania, Ucrania, Ucrania...". No se contabilizaron apenas ocasiones, ambos conjuntos desplegaron un juego espeso, como si las cabezas de los futbolistas estuvieran ya en Eslovaquia y no sobre el césped de Santo Domingo.

El seleccionador español de fútbol sub 21, Santi Denia, durante el partido amistoso de esta categoría entre España y Ucrania. / JUANJO MARTIN / EFE

En el descuento, cuando todo parecía abocado al empate, llegó el tanto que agitó el marcador. Illia Kvasnytsia anotó el gol de los ucranianos en el minuto 93, que apenas habían disparado a puerta en todo el encuentro. La afición visitante celebró la victoria, ante las caras de desconcierto de los futbolistas españoles, que abandonaron el terreno de juego cabizbajos, conscientes de que habían perdido una oportunidad de llegar en buena dinámica al Europeo.

Con todo esto finalizó la última prueba del combinado español en su preparación para el Campeonato de Europa. El nivel mostrado no ha sido superlativo, ni mucho menos, pero al menos el técnico español dispuso de la oportunidad de probar a gran parte de su plantilla de cara a la gran cita del verano. La próxima parada en el camino de 'La Rojita' será Bretislava, donde ya espera Eslovaquia, anfitriona del torneo, para disputar la primera jornada. A partir de ahí, solo queda soñar y volver a ilusionarse para que esta generación sitúe a España en lo más alto por sexta vez en su historia.