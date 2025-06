Israel Fernández cerrará la Bienal de Madrid ante 12.000 personas: "Cantar flamenco es como cocinar, nunca sabes cómo va a salir"

Israel Fernández (Corral de Almaguer, Toledo; 16 de marzo de 1989), uno de los cantaores del flamenco contemporáneo de mayor repercusión, será el encargado de cerrar este viernes 6 de junio la primera edición de la Bienal de Flamenco de Madrid. Lo hará ante un aforo poco habitual para el flamenco, los 12.000 espectadores del Auditorio del Parque Enrique Tierno Galván, con el aliciente además de que la cita será gratuita. En conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA días antes del evento, confiesa sentirse nervioso ante la cita, en la que, de acuerdo al director del festival, Ángel Rojas, se realizará un "homenaje al flamenco que se hacía en los 80" y, particularmente, al disco Una voz y una guitarra, de Lole y Manuel, grabado en directo en 1995 en el Teatro Monumental de Madrid.

Fernández no quiere dar muchos detalles de lo que ocurrirá en escena, pero sí explica que le acompañará su inseparable guitarrista, Diego del Morao (Jerez de la Frontera, 1978) además de las percusiones y batería de Ané Carrasco, también habituales del cantaor, que contarán en esta ocasión con un cuarteto de cuerda y un coro.

Pregunta: P. ¿Cómo afronta el reto de cerrar la Bienal de Flamenco de Madrid ante 12.000 personas?

R. Tengo una alegría muy grande porque es una bienal en Madrid, que es como mi casa. Soy vecino desde que era muy chiquitito y tanto he aprendido ahí. Para mí es un gran regalo que me ha dado el flamenco y la afición.

P. La elección de un joven artista para cerrar la Bienal lanza un mensaje de apuesta por la juventud...

R. Totalmente. A mí la juventud me parece que es el motor de todo en general, y del flamenco mucho más. Yo creo que la juventud necesita flamenco y el flamenco necesita la juventud para llenarlo un poco más de esa energía que tenemos.

P. ¿Cómo se prepara uno para cantar delante de tanta gente?

R. No se puede preparar nada. El cante es como cuando uno cocina, nunca sabe cómo le va a salir el guiso. Lo importante es que eches todo el amor y que todo el mundo coma. Amor y buenos ingredientes.

Israel Fernández durante una actuación. / CARLOS GIL

P. ¿Ha tenido ya experiencia cantando ante públicos tan masivos?

R. He estado en algunos recitales, por ejemplo, he estado con la maestra Sara Baras aquí en el Bernabéu, en Madrid. En el Primavera Sound también, donde había mucha gente, pero es verdad que en Madrid y yo solo creo que es la primera vez.

P. Madrid es una ciudad muy especial para usted. ¿Qué recuerdos tiene de sus actuaciones aquí?

R. Tengo muchos recuerdos de Madrid porque yo llevo cantando desde chiquitito aquí, llevo viniendo desde los cinco años a cantar y a aprender. Han sido muchas fiestas de noche, muchas juergas, que ahí se aprenden cosas que no se aprenden en otro sitio. También hay conciertos importantes como los que he hecho en el Teatro Circo Price, en el Teatro Real, que fue una noche inolvidable, también en las Noches del Botánico... He hecho cosas muy importantes y muy inolvidables para mí y para mi carrera.

P. Esta es la primera Bienal que se organiza en Madrid y ha contado con un cartel muy variado y muy extenso. Sé que anda con muchos compromisos profesionales, ¿ha podido seguir el resto de actuaciones del festival, ha acudido a ver a algún compañero?

R. He estado para arriba y para abajo y no he podido ir a ninguno de los conciertos, la verdad, pero sí he estado viendo lo que han hecho por las redes. No he parado en los últimos meses, porque estoy grabando el disco nuevo y también he estado preparando lo que vamos a hacer en la clausura, concentrado, mirando letras, cosas nuevas, ensayando. Ha sido increíble el cartel, han pasado todos los mejores artistas que tenemos en la actualidad. También he estado muy pendiente de los compañeros y con los que me he ido encontrando me han ido contando lo que ha ido ocurriendo en la Bienal.

P. Háblenos de ese nuevo disco que está grabando. ¿Son composiciones propias?

R. Yo no paro de escribir, de intentar contar cosas, de intentar mejorar yo mismo como persona, como artista y también pues intentar hacer mejor a personas que están cerca mía. Es un disco flamenco, pero adaptado a lo que vivimos ahora mismo, porque creo que hay que actualizarse, igual que los teléfonos (risas).

Los instrumentos todos son familia, lo que pasa es que a veces las familias se llevan regular, otras se llevan mejor y otras se llevan excepcionalmente bien"

P. Esas innovaciones no suelen venir tanto del cante como de la música que le acompaña. En directo también comienza a introducir sintetizadores de la mano de Ané Carrasco, ¿se verá esto en el disco?

R. Yo creo que los instrumentos todos son familia, lo único que pasa es que a veces las familias se llevan regular, otras se llevan mejor y otras se llevan excepcionalmente bien. Lo que tenemos que hacer es hacer una buena amistad con todos los instrumentos, porque todos vienen del mismo sitio, todos hacen sonido y música.

P. Su disco más reciente es Por Amor Al Cante, que es un viaje al cante más añejo. ¿Siente la necesidad de alternar esa búsqueda de la raíz con algo más actual?

R. Realmente este disco, Por Amor Al Cante, lo hemos hecho sin ninguna pretensión, como dice el título, por amor al cante, es algo que nos apetecía hacer a mí y al tío Antonio. Lo hicimos gracias a varios recitales por las peñas, hemos disfrutado mucho, y estamos haciendo una mini gira, pero eso se va a quedar ahí y no tiene que ver con la música que yo hago, que es lo que estamos grabando ahora.

P. Recientemente se ha publicado también Cancionera, el nuevo disco de la artista mexicana Natalia Lafourcade, que incluye una colaboración con usted, Amor clandestino. ¿Cómo fue esa experiencia?

R. Yo no la conocía personalmente, evidentemente la admiraba desde hace tiempo y tuve el gusto de conocerla en persona para esta ocasión. La verdad es que fue una maravilla, porque como persona, la nobleza brilla en ella, la humildad y la sensibilidad. Yo creo que un artista nace con esas tres cosas y si no nace con ellas, entonces cojea un poco. Un artista tiene que tener nobleza, humildad y sensibilidad de nacimiento y Natalia Lafourcade lo tiene.

P. ¿Cómo surgió la colaboración?

R. Quedamos en Jerez porque yo estaba grabando allí y como Jerez también es como mi casa, la invité a venir, a conocer la ciudad, y porque el estudio donde estaba grabando es muy bonito y siempre suena muy bien y sabía que nos iban a dejar grabar las horas que quisiéramos. Allí estuvimos componiendo, hicimos un tema de la nada, en un sólo día, en horas. Fue precioso. Nos pusimos a escribir y es lo que pasa con la música: cuando se juntan dos corazones verdaderos, ocurren cosas. Luego fuimos también a México y estuvimos grabando allí, porque hemos hecho dos versiones del tema, una más flamenca y también una acústica en directo. Para mí fue una bendición estar con ella y compartir música.

P. ¿Qué proyectos tiene para este verano, habrá gira, verdad?

R. Tengo una gira bonita por delante, la verdad. Con Diego y con mi grupo, y con Antonio el Relojero también tengo unas cuantas cosillas, y lo voy a ir intercalando con la grabación del disco.