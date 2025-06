Un conductor encuentra a un joven dormido en plena M-40 en Madrid: "Está cuajado, sobando la mona"

La M-40 de Madrid ha sido escenario de una sorprendente imagen a primera hora de la mañana. Un joven vestido con traje dormía en el arcén, con medio cuerpo sobre la calzada y la otra mitad del otro lado del guardarraíl. La escena fue grabada por un conductor que circulaba por la zona y rápidamente el video se hizo viral en redes sociales.

Al parecer, esta persona se encontraba bajo los efectos del alcohol, lo que lo había dejado en esta situación tan peligrosa. El conductor que lo encontró no dudó en ayudar y lo movió ligeramente para evitar que pudiera ser atropellado, esperando la llegada de la Guardia Civil. "Resulta que iba por la M-40 y al pasar por aquí he parado el furgón y he venido andando a ver si estaba vivo", comentó en el vídeo el conductor de la furgoneta.

"Es lo mejor que puedes hacer"

Con un toque de ironía, añadia: "Está cuajado, sobando la mona tan tranquilo. A las seis de la mañana es lo mejor que puedes hacer, dormir en el arcén de la M-40, es lo más normal del mundo". El incidente ha tenido lugar en la autopista madrileña, a la altura de Boadilla del Monte, justo al amanecer y en dirección a la A-5 hacia Badajoz, un tramo que, por fortuna, no suele registrar tanto tráfico a esas horas en comparación con el sentido hacia Madrid.

El video que grabó este momento rápidamente se viralizó, generando todo tipo de reacciones, aunque por el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad ni la situación posterior del joven.