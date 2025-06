Biología, una de las materias más polémicas de la PAU en Madrid: "¿Por qué he estudiado para este examen?"

Este viernes la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) echa el cierre en Madrid. Casi 40.000 estudiantes han pasado esta semana por las aulas de la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma, la Universidad Carlos III o la Universidad Rey Juan Carlos para someterse a este importante trámite en su vida académica. Los exámenes de Coro y Técnica Vocal, Diseño, Empresa y Diseño de los Modelos de Negocio, Geología y Ciencias Ambientales y Tecnología e Ingeniería II ponen fin en la jornada de viernes a otra edición de Selectividad en la capital.

Los horarios de este día final son los siguientes:

Física , Fundamentos Artísticos , Geografía o Movimientos Culturales y Artísticos : 9.30h - 11.00h.

, , o : 9.30h - 11.00h. Dibujo Técnico, Historia del Arte , Química o Segunda Lengua Extranjera : 12.00h - 13.30h.

, o : 12.00h - 13.30h. Geología, Tecnología e Ingeniería, Empresa y Diseño de Modelo de Negocio, Coro y Técnica Vocal o Diseño: 16.00h - 17.30h.

"¿Alguien me puede explicar por qué he estudiado para este examen?"

Este jueves el ejercicio de Matemáticas II -- correspondiente a la modalidad de Ciencias -- acaparó todos los focos. Como cada año, cientos de estudiantes mostraron su disconformidad con el nivel propuesto en la prueba.

Pero no ha sido el único examen que ha generado malestar entre los aspirantes. La prueba de Biología, que tuvo lugar este jueves por la tarde, no ha terminado de convencer a muchos de los alumnos que se presentaban a ella. "¿Alguien me puede explicar por qué he estudiado para este examen?", se ha preguntado un joven en TikTok tras finalizar el mismo.

"No ha caído absolutamente nada"

Este usuario ha destacado que nada de lo que había estudiado ha 'caído' en el examen. "Me he estudiado absolutamente todo lo que había en el temario de Biología, y han caído cuatro cosas contadas", ha subrayado en un vídeo. "Este examen ha sido el peor de todos sin duda", concluye.

La prueba en Madrid, con una duración máxima de 90 minutos, constaba de cinco preguntas. La primera, "de cáracter competencial", no era opcional, mientras las cuatro restantes constaban de dos opciones y se debía elegir una de las dos propuestas (A o B). En ellas se preguntaba sobre temas como la inmunología y las biomoléculas, la información genética de los seres vivos, las mutaciones, el metabolismo, las técnicas de ingeniería genética o la biotecnología en la industria alimentaria.