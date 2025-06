Qué hacer en Madrid esta semana: una expo dedicada a los zapatos, celebrar el cómic de Paco Roca, una experiencia audiovisual de alto voltaje...

La sección OFF de la presente edición de PHotoEspaña sorprende un año más con proyectos curatoriales tan singulares como la propuesta por Twin Gallery en El Eco de los Pasos, una muestra colectiva comisariada por Sean Mackaoui en torno al zapato , un objeto cotidiano como pocos y que, aunque de apariencia banal, esconde en ocasiones mucha más información y significado del que pensamos. Prueba de ello, las 56 fotografías expuestas estos días en esta galería del barrio de Conde Duque, donde, con el calzado como hilo conductor, el espectador se enfunda en la piel de un voyeur que deambula por casas burguesas, terrenos de batalla o lugares públicos, pero también por la vida de personajes y animales de cuya identidad personal y social se nos informa desde los pies . Entre los artistas que participan en la exposición, destacan nombres como los de Alberto García Alix, Javier Campano, Horst P. Horst, Christine Spengler, Deborah Turbeville, Miguel Trillo, Elliot Erwitt, Irving Pen, Chema Madoz, William Wegman, Pilar Albarracín o Blanca Guerrero, quienes se suman a otros fotógrafos consagrados y nuevas promesas como Manuela Lorente, Joaquín Gallego o Willem Loriga Rosenvinge . Si alguien está pensando en continuar o iniciar su colección le interesará saber que los precios parten de los 240 euros.

Dónde: Twin Gallery (C. de San Hermenegildo, 28)

La galería The Ryder Projects, hasta ahora en la calle Miguel Servet, inaugura su nueva sede en Tribunal con la exposición afters; una propuesta colectiva que explora las formas en que los vínculos comunitarios se manifiestan más allá de lo tangible y cómo las prácticas performativas y los cuerpos reconfiguran el entorno generando nuevas expresiones culturales. Comisariada por Carmen Lael Hines y Roberto Majano, las piezas seleccionadas, que van desde el videoarte, la escultura y la instalación a la performance o la fotografía, comparten un mismo leitmotiv: la configuración de un nuevo lenguaje visual de los espacios a través de la performatividad. Así, el concepto de after es aquí entendido aquí no solo como esa fiesta que se alarga tras la salida del club, sino como lugares que pierden su razón de ser para devenir una suerte de espacios líquidos -un museo se convierte en una discoteca de música electrónica; una galería, en un salón; y un andén, en un baño. Participan en la muestra Ana Laura Aláez, Nora Barón, Francis Whorrall-Campbell, Priyageetha Dia, Sahatsa Jauregi, Sofía Montenegro, Álvaro Perdices, Víctor Santamarina y Maximilian F. Seegert.