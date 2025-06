La AEMET advierte: sábado caluroso en Madrid con temperaturas al alza

Disfrutar del fin de semana al aire libre volverá a ser complicado en Madrid un fin de semana más. Pese a que los termómetros no alcanzarán los preocupantes treinta y siete grados del pasado domingo, la situación no será sencilla en la urbe. Las temperaturas han ido creciendo a lo largo de la semana, dejando atrás algunas jornadas primaverales para instalar de nuevo el calor en la ciudad.

Este viernes, las temperaturas máximas alcanzarán los treinta y dos grados en las horas centrales de la tarde. Los madrileños vivirán un día más bajo el incesante sol que asola la capital desde hace semanas. Las mínimas, por su parte, fueron de diecisiete grados durante esta pasada madrugada, obligando a los vecinos a cerrar las ventanas de sus casas en la noche.

Las temperaturas no darán tregua este sábado

El tiempo se mantendrá estable este sábado, lo que no quiere decir que vaya a ser precisamente agradable. Las temperaturas máximas volverán a ser de treinta y dos grados, dificultando el disfrute de un buen paseo por la Feria del Libro de Madrid. Las mínimas también se mantiene en diecisiete. Las rachas de viento, por su parte, alcanzarán los veinte kilómetros por hora en la capital, aunque no se espera que esto cause algún tipo de problema a la actividad en el Retiro. El índice ultravioleta, por otro lado, se mantiene en nueve.

Tras este parón, las temperaturas vuelven a crecer este domingo, en una nueva escalada que las llevarán a los treinta y siete grados centígrados de máxima este próximo lunes.