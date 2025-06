Sindicatos médicos denuncian las condiciones de calor en los centros de salud de Madrid

Es una cuestión recurrente cuando se acerca el verano. Las temperaturas suben y se hace notar en colegios, escuelas infantiles y centros de salud. Ahora ha sido Comisiones Obreras quien lo ha denunciado. Según la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato, la situación en numerosos centros de atención primaria es "insostenible". Cuando llega el calor extremo, aseguran desde el sindicato, consultas y espacios asistenciales en algunas de estas instalaciones se convierten en "fuente de estrés térmico", con efectos negativos para pacientes y profesionales.

También el sindicato Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) alerta sobre la situación y ha pedido a sus afiliados que pongan en conocimiento de sus delegados circunstancias en las que la temperatura en las consultas supere los 27 °C. "Desde hace años, en AMYTS venimos haciendo campaña para que se solucionen los problemas de climatización en los centros sanitarios, anunciando a las Direcciones Asistenciales y Dirección Técnica de Obras (área de climatización) de las deficiencias encontradas; pero a día de hoy como todos los años, seguimos recibiendo quejas de los profesionales, afiliados a AMYTS y no afiliados, de las condiciones térmicas existentes en las consultas en las que trabajamos", aseguran.

Las incidencias que destacan desde CCOO son variadas. "En muchos centros de Atención Primaria, los sistemas de refrigeración están averiados, obsoletos o directamente no existen, y no se han llevado a cabo las reparaciones ni renovaciones necesarias de cara a la llegada de las altas temperaturas", mantiene el sindicato en un comunicado en el que sostiene que se refleja así el "abandono institucional" de la atención primaria. "Este problema no es puntual ni nuevo. Forma parte de una cadena de negligencias estructurales, que se repiten cada año sin que se asuman responsabilidades ni se apliquen soluciones reales", añaden. Y reclaman un plan de revisión, mantenimiento y climatización en todos los centros sanitarios y medidas preventivas inmediatas que garanticen condiciones térmicas adecuadas en el lugar de trabajo.

Desde la Comunidad de Madrid, sin embargo, se asegura que la denuncia "no responde a la realidad". Fuentes de la Consejería de Sanidad trasladan que se están realizando este año 380 intervenciones por un importe superior a los tres millones de euros en materia de garantizar la adecuada climatización de los centros de atención primaria. "No obstante", añaden en el departamento que dirige Fátima Matute, "el servicio de Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria está atento para resolver con celeridad los posibles problemas técnicos que se puedan generar en los centros de salud públicos debido a las altas temperaturas, y garantizar que las instalaciones tengan unas condiciones de climatización óptimas para pacientes y profesionales sanitarios".

En AMYTS, entretanto, aseguran que es un tema que se repite "constantemente". "Muchos aparatos están obsoletos", afirman. "Se van poniendo parches, trayendo piezas de lejos y tardan siglos en repararlos. Mientras envían algunos pingüinos [aparatos de aire acondicionado portátiles] que van llevando de un centro a otro". Esta misma semana han recibido la fotografía enviada por una de sus afiliados con un termómetro a 33,5 °C en su consulta.

Desde el sindicato recuerdan que el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, establece disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y que en los locales donde se realicen "trabajos sedentarios propios de oficinas o similares" la temperatura debe estar comprendida entre 17 °C y 27 °C. Si el mercurio supera estos parámetros recomiendan poner un aviso en el sistema habilitado para incidencias por la consejería y si no acuden a solucionarlo "en tiempo prudencial" ponerse en contacto con el delegado de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato y enviar un correo electrónico a la Dirección Asistencial, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y al de Mantenimiento con los datos y la fotografía de la consulta con un termómetro testigo.