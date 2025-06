Indignación por Biología en la PAU de Madrid: "A quien haya hecho el examen, enhorabuena, a lo mejor hoy has roto sueños"

La tercera jornada de exámenes en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de Madrid ha estado marcada por las quejas de los estudiantes, que han considerado excesivamente complejas y alejadas de la dificultad esperada algunas de las pruebas que se han realizado este jueves. Entre ellas se encuentran las asignaturas de Matemáticas II y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, que se han celebrado esta mañana, en el primer día que había exámenes de asignaturas optativas.

Por la tarde, el tercer turno de este jueves, ha llegado el momento de otras materias como Artes Escénicas, Dibujo Técnico, Dibujo Artístico y Latín. Sin embargo, ha sido la asignatura de Biología la que ha obtenido las mayores críticas en redes sociales de los estudiantes una vez han salido de la prueba.

Y es que en este nuevo modelo de Selectividad que comenzaba este curso 2024/2025, la asignatura de Biología ya ha desatado la polémica en Galicia. La pregunta 1.5, que abordaba la relación entre las mutaciones del virus de la gripe y la adaptación de las vacunas mediante ARN mensajero (ARNm), generó desconcierto tanto entre el alumnado como en el profesorado.

La prueba en Madrid, con una duración máxima de 90 minutos, constaba de cinco preguntas. La primera, "de cáracter competencial", no era opcional, mientras las cuatro restantes constaban de dos opciones y se debía elegir una de las dos propuestas (A o B). En ellas se preguntaba sobre temas como la inmunología y las biomoléculas, la información genética de los seres vivos, las mutaciones, el metabolismo, las técnicas de ingeniería genética o la biotecnología en la industria alimentaria.

Sin embargo, los alumnos han criticado duramente la dificultad de la prueba. "¿Por qué parecía que estaba haciendo un MIR en vez de la PAU de biología?", se preguntaba una de las estudiantes en su cuenta de X (antes Twitter). "La PAU de biología de Madrid ha sido para echarse a llorar de la cantidad de cuestiones competenciales que había", comentaba otra alumna un poco después.

Otros han sido más contundentes y se han explayado en sus críticas: "La PAU de biología ha sido mortal en Madrid. Gente con ansiedad fuera hablando del examen y gente llorando, ¿qué ha sido esto? A quien haya hecho el examen, enhorabuena, a lo mejor hoy has roto sueños. Ha pasado algo que se supone que no pasa en Evau, que un profesor venga a resolver dudas. No ha sido normal, casi todo competencial. Tengo mención de honor en la asignatura y no sé si llegaré si quiera al siete".

Otros alumnos no se han enfocado tanto en la dificultad de la prueba, pero sí en su extensión en relación al tiempo disponible para completarla. "¿Qué mierda ha sido ese examen de biología? Los de la PAU tienen que enterarse que no pueden hacer un examen de tres caras y esperar que yo lo responda en cuatro caras y en una hora y media. No hay tiempo ni espacio suficiente para responder y razonar", explicaba otro de los usuarios en redes sociales.